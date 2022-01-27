Жасулан Суюнчалиев: «Одна треть города испытывает дефицит тепла. Необходимо строить котельные в Актау»

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Согласно его информации, в связи с интенсивным развитием города потребность тепловой энергии составляет порядка 750 Гкал/час. Единственным источником тепловой энергии является ТОО «МАЭК-Казатомпром». В предприятии максимально производится около 500 Гкал/час, дефицит при этом составляет 250 Гкал/час, или одна третья часть города испытывает дефицит тепловой энергии.



- Исходя из этого необходимо срочно принимать меры по строительству котельных на территории областного центра. В этой связи в настоящее время акиматом совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатываются вопросы по решению данных проблем. Общая сумма необходимых средств составляет 194,3 миллиарда тенге. В связи с инициативой акимата Мангистауской области и поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития работы по вышеуказанным проектам необходимо начать в текущем году, - добавил Жасулан Суюнчалиев.



В ходе собрания он также рассказал о модернизации инженерных коммуникаций в Актау.



- В связи с высоким износом на сетях в 2021 году по городу было 1495 аварий или четыре аварии в день. Остановка и ремонт на сетях приводит к отключению подачи воды и тепла, в том числе в период отопительного сезона. Все это приводит к возмущению и недовольству жителей города, - сказал Жасулан Суюнчалиев.



По его словам, в настоящее время общая протяженность инженерных сетей Актау составляет более 1 200 км. Из них 464,4 км относится к теплоснабжению, 437,8 км – к водоснабжению и 329,6 км - к канализации. В период с 2012–2015 годы частична проведена модернизация инженерных коммуникаций протяженностью всего лишь 74 км. То есть шесть процентов от общего объема. Средний износ сетей составляет более 80 процентов.