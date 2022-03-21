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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:20

Просмотров: 1132

Заменить батареи в квартире во время отопительного сезона в Актау непросто

Проведению ремонта в квартире, как говорит дочь 85-летней жительницы Актау, препятствует ЖЭК. В свою очередь, коммунальщики предложили им подождать до конца отопительного сезона.

Фото предоставила дочь 85-летней пенсионерки Елена Шабалдас
Как рассказала дочь 85-летней пенсионерки Елена, её мать проживает в доме №6 в 4 микрорайоне. Дому уже много лет, и Елена предложила своей матери провести капитальный ремонт. Электропроводку в квартире уже сделали. Также убрали штробу, заменили канализационные трубы в туалете. Теперь же очередь дошла до батарей - их нужно поменять. Для этого они обращались в ЖЭК 4 микрорайона, но безрезультатно.

Заменить батареи в квартире во время отопительного сезона в Актау непросто


- На работе я написала заявление и взяла три дня за свой счёт, чтобы заняться делами моей мамы. Председатель ЖЭКа Гульнара Касмагамбетова с 15 марта препятствует проведению капитального ремонта в её квартире. Она не принимает заявку на отключение нашего стояка, куда входят семь квартир, чтобы мы могли поменять батареи. Говорят, что мне нужно будет тогда приобрести семь вентилей, чтобы установить их в подвал дома. Я должна купить, они установят их в подвале и только тогда отключат весь стояк. Мы ежемесячно вносим оплату за квартиру, куда входит услуга по планово-предупредительному ремонту. Фактически, должностное лицо занимается вымогательством. Диспетчер вообще предлагает подождать до 15 апреля, когда в городе закончится отопительный сезон. Почему мы должны на месяц откладывать ремонт? И мне горько осознавать, что к пожилым людям такое отношение. Разве это правильно? - жалуется Елена.


Заменить батареи в квартире во время отопительного сезона в Актау непросто


В ЖЭКе 4 микрорайона корреспонденту Lada.kz сообщили, что в настоящее время ещё холодно, ночью морозно. В этой связи отопление отключать нерационально.

Заменить батареи в квартире во время отопительного сезона в Актау непросто


Пенсионерку просят подождать до конца отопительного сезона примерно 15 апреля. Тогда можно спокойно производить замену батарей.

- В данном случае у пожилой женщины в квартире ничего не течёт. Батареи ещё не старые, они не требуют экстренной замены. Чтобы пойти к ним навстречу, придётся полностью сливать воду, перекрывать стояк. Это большая волокита. Вдогонку посыплются жалобы от жильцов, что отключили отопление. Просьба подождать до конца отопительного сезона, - объяснили в ЖЭКе 4 микрорайона.



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Комментарии ( 3 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 11:45
Bass66,
у них вентили на стояках нерабочие скорее всего, перекрывают на весь дом в случае аварии podmig
чтобы заменить вентили на стояке нужно отключить и слить весь дом а это уже совсем другие обьемы работ dada
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 10:22
По хорошему дождаться надо. Ни все жители, которые так же исправно платят, захотят временного отключения отопления. Тем более сегодня ночью было -11. И днём тоже холодно. Это получается как хотелка, вот я хочу и включите. Вам предложили решение, для вас же, вы отказываетесь и называете это вымогательство, странные конечно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ЁмоЁ
  • Eduard666
  • Василий Кравчук
  • elek
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 09:54
Чтобы пойти к ним навстречу, придётся полностью сливать воду, перекрывать стояк. Это большая волокита.

Там делов то на пару часов вместе с отключением и включением. обрезать старые трубы, приварить два сгона, установить два шар крана - минут тридцать сорок работы. По крайней мере мне так сделали и тоже в марте несколько лет назад.
 
 

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