Заменить батареи в квартире во время отопительного сезона в Актау непросто

- На работе я написала заявление и взяла три дня за свой счёт, чтобы заняться делами моей мамы. Председатель ЖЭКа Гульнара Касмагамбетова с 15 марта препятствует проведению капитального ремонта в её квартире. Она не принимает заявку на отключение нашего стояка, куда входят семь квартир, чтобы мы могли поменять батареи. Говорят, что мне нужно будет тогда приобрести семь вентилей, чтобы установить их в подвал дома. Я должна купить, они установят их в подвале и только тогда отключат весь стояк. Мы ежемесячно вносим оплату за квартиру, куда входит услуга по планово-предупредительному ремонту. Фактически, должностное лицо занимается вымогательством. Диспетчер вообще предлагает подождать до 15 апреля, когда в городе закончится отопительный сезон. Почему мы должны на месяц откладывать ремонт? И мне горько осознавать, что к пожилым людям такое отношение. Разве это правильно? - жалуется Елена.

- В данном случае у пожилой женщины в квартире ничего не течёт. Батареи ещё не старые, они не требуют экстренной замены. Чтобы пойти к ним навстречу, придётся полностью сливать воду, перекрывать стояк. Это большая волокита. Вдогонку посыплются жалобы от жильцов, что отключили отопление. Просьба подождать до конца отопительного сезона, - объяснили в ЖЭКе 4 микрорайона.

Как рассказала дочь 85-летней пенсионерки Елена, её мать проживает в доме №6 в 4 микрорайоне. Дому уже много лет, и Елена предложила своей матери провести капитальный ремонт. Электропроводку в квартире уже сделали. Также убрали штробу, заменили канализационные трубы в туалете. Теперь же очередь дошла до батарей - их нужно поменять. Для этого они обращались в ЖЭК 4 микрорайона, но безрезультатно.В ЖЭКе 4 микрорайона корреспонденту Lada.kz сообщили, что в настоящее время ещё холодно, ночью морозно. В этой связи отопление отключать нерационально.Пенсионерку просят подождать до конца отопительного сезона примерно 15 апреля. Тогда можно спокойно производить замену батарей.