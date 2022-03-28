«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 28 Марта
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 494.16 KZT
  • €1 = 543.77 KZT
  • 1 RUB = 5.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Культура

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:22

Просмотров: 4

Жыршы Оспан Кульсымаков и ювелир Тулеген Омир из Мангистау стали победителями национальной премии «Наурыз-2022

Мангистауский жыршы Оспан Кульсымаков стал победителем в номинации «Лучший жыршы» в конкурсе Национальной премии «Наурыз-2022». Также обладателем званием лучшего стал мастер-ювелир Тулеген Омир. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауского областного молодёжного ресурсного центра.

Фото пресс-службы Мангистауского областного молодёжного ресурсного центра
Двое жителей Мангистау – Оспан Кульсымаков и Тулеген Омир выиграли в номинациях «Лучший жыршы» и «Лучший ювелир» в конкурсе Национальной премии «Наурыз-2022».

-Победы в номинации «Лучший жыршы» я добился сначала по воле Аллаха, а затем благодаря вам, моему народу. Тысячи благодарностей всем. Будьте здоровы. Эту победу я посвящаю отцу и матери, - сказал жыршы Оспан Кульсымаков.

Тулеген Омир, победивший в номинации «Лучший ювелир», также поделился впечатлениями о победе.

-Выражаю огромную благодарность всем, кто организовал Национальную премию «Наурыз – 2022», нашему народу, который способствовал достижению этого успеха и в целом победе. Мы знаем, что эта победа не только наша, но и всего Мангистау, - подчеркнул ювелир Тулеген Омир.

В конкурсе Национальной премии «Наурыз-2022» участвовали 114 человек в восьми номинациях.

Участников культурного состязания стали акыны и импровизаторы, исполнители традиционного песенного искусства, ювелиры, мастера прикладного искусства, продолжатели древнего кузнечного ремесла, мастера национальных видов спорта.

Голосование за участников конкурса проходило через официальный сайт телеканала «Qazaqstan». Победитель, набравший наибольшее количество голосов в каждой номинации, был награжден памятной статуэткой «Тайказан» и денежной премией в размере 500 тысяч тенге.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика