Жыршы Оспан Кульсымаков и ювелир Тулеген Омир из Мангистау стали победителями национальной премии «Наурыз-2022

Фото пресс-службы Мангистауского областного молодёжного ресурсного центра

Двое жителей Мангистау – Оспан Кульсымаков и Тулеген Омир выиграли в номинациях «Лучший жыршы» и «Лучший ювелир» в конкурсе Национальной премии «Наурыз-2022».



-Победы в номинации «Лучший жыршы» я добился сначала по воле Аллаха, а затем благодаря вам, моему народу. Тысячи благодарностей всем. Будьте здоровы. Эту победу я посвящаю отцу и матери, - сказал жыршы Оспан Кульсымаков.



Тулеген Омир, победивший в номинации «Лучший ювелир», также поделился впечатлениями о победе.



-Выражаю огромную благодарность всем, кто организовал Национальную премию «Наурыз – 2022», нашему народу, который способствовал достижению этого успеха и в целом победе. Мы знаем, что эта победа не только наша, но и всего Мангистау, - подчеркнул ювелир Тулеген Омир.



В конкурсе Национальной премии «Наурыз-2022» участвовали 114 человек в восьми номинациях.



Участников культурного состязания стали акыны и импровизаторы, исполнители традиционного песенного искусства, ювелиры, мастера прикладного искусства, продолжатели древнего кузнечного ремесла, мастера национальных видов спорта.



Голосование за участников конкурса проходило через официальный сайт телеканала «Qazaqstan». Победитель, набравший наибольшее количество голосов в каждой номинации, был награжден памятной статуэткой «Тайказан» и денежной премией в размере 500 тысяч тенге.