В Актау пройдет благотворительный концерт в помощь многодетной семье

Афиша мероприятия

Куралай Курбанова с супругом и шестью детьми переехала в Актау 10 лет назад из Узбекистана. С тех пор семья скитается по времянкам и дачам, своего жилья у людей нет.



- Несмотря на то, что семья переехала из Узбекистана, они являются этническими казахами. Мама подрабатывает уборщицей, отец занимается ремонтами и случайными заработками, постоянной работы у него нет. Старший ребенок учиться в медицинском колледже. Младшие дети еще школьники и дошколята. Семья очень хорошая, работящая, мама сама регулярно помогает фонду «Мы люди - мы вместе». Поэтому мы приглашаем всех жителей Актау не остаться равнодушными и принять участие в благом деле, - говорит Оксана Белоножкина, директор украинского этнокультурного объединения имени Т.Г.Шевченко.



Благотворительный концерт украинское этнокультурное объединение им. Т.Г.Шевченко организует совместно с индийским этнокультурным объединением «Салем-Намасте» при поддержке фонда «Мы люди - мы вместе».



Концерт-ярмарка пройдет 16 апреля в 14:00 в областной филармонии (5 микрорайон).



По вопросам приобретения билетов обращаться: 87028210650. Цена билета 2000 тенге.

