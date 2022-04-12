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ЛАДА.kz » Культура

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:55

Просмотров: 222

В Актау пройдет благотворительный концерт в помощь многодетной семье

Благотворительный концерт «Под крышей дома своего» пройдет в помощь многодетной семье с шестью детьми, которая живет во времянке в сложных условиях. Волонтеры и представители двух этнокультурных объединений Актау хотят помочь семье обрести собственное жилье.

Афиша мероприятия
Куралай Курбанова с супругом и шестью детьми переехала в Актау 10 лет назад из Узбекистана. С тех пор семья скитается по времянкам и дачам, своего жилья у людей нет.

- Несмотря на то, что семья переехала из Узбекистана, они являются этническими казахами. Мама подрабатывает уборщицей, отец занимается ремонтами и случайными заработками, постоянной работы у него нет. Старший ребенок учиться в медицинском колледже. Младшие дети еще школьники и дошколята. Семья очень хорошая, работящая, мама сама регулярно помогает фонду «Мы люди - мы вместе». Поэтому мы приглашаем всех жителей Актау не остаться равнодушными и принять участие в благом деле, - говорит Оксана Белоножкина, директор украинского этнокультурного объединения имени Т.Г.Шевченко.

Благотворительный концерт украинское этнокультурное объединение им. Т.Г.Шевченко организует совместно с индийским этнокультурным объединением «Салем-Намасте» при поддержке фонда «Мы люди - мы вместе».

Концерт-ярмарка пройдет 16 апреля в 14:00 в областной филармонии (5 микрорайон).

По вопросам приобретения билетов обращаться: 87028210650. Цена билета 2000 тенге.



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