Представители Индии сделали подарок библиотеке в Актау

Международный день книги и авторского права отмечается 23 апреля.В областной универсальной библиотеке имени Кабиболлы Сыдиыкова в Актау прошло культурное мероприятие, посвящённое Международному дню книги. Организатором выступило индийское этнокультурное объединение «Салем-Намасте».С приветственной речью через онлайн трансляцию выступил директор культурного центра имени Свами Вивекенанда Санджей Веди. Он отметил высокий уровень гостеприимства и дружелюбия Казахстана. В подарок областной библиотеке была вручена 251 книга на пяти языках: казахском, русском, английском, хинди и арабском.В интерактивном формате участники мероприятия называли интересные факты об Индии. Активным из них достался индийский чай.