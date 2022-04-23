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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 316

Представители Индии сделали подарок библиотеке в Актау

Культурный центр Свами Вивекананды при посольстве Индии в Казахстане преподнёс в подарок областной библиотеке 251 книгу на пяти языках.

Фото предоставили в индийском этнокультурном объединении «Салем-Намасте»
Международный день книги и авторского права отмечается 23 апреля.

Представители Индии сделали подарок библиотеке в Актау


В областной универсальной библиотеке имени Кабиболлы Сыдиыкова в Актау прошло культурное мероприятие, посвящённое Международному дню книги. Организатором выступило индийское этнокультурное объединение «Салем-Намасте».

Представители Индии сделали подарок библиотеке в Актау


С приветственной речью через онлайн трансляцию выступил директор культурного центра имени Свами Вивекенанда Санджей Веди. Он отметил высокий уровень гостеприимства и дружелюбия Казахстана. В подарок областной библиотеке была вручена 251 книга на пяти языках: казахском, русском, английском, хинди и арабском.

Представители Индии сделали подарок библиотеке в Актау


В интерактивном формате участники мероприятия называли интересные факты об Индии. Активным из них достался индийский чай.

Представители Индии сделали подарок библиотеке в Актау





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