Индийский центр приглашает на спектакль в Актау

- «Великий шелковый путь» - это первая интеграционная модель укрепления дружбы между разными странами, народами, культурами. Знание истории укрепляет взаимопонимание и дружбу между народами. Приглашаем провести вечер с пользой, - обратилась директор общественного объединения «Индийское этнокультурное объединение «Сәлем Намасте» Мангистауской области Надежда Вадодария.

Спектакль под названием «Великий шелковый путь» организует индийское этнокультурное объединение «Сәлем Намасте» при поддержке Ассамблеи Народа Казахстана и этнокультурных объединений.Проведение мероприятия запланировано на 2 мая в 17:00 в здании Ассамблея Народа Казахстана в 34 микрорайоне.