Кинотеатр открыли в Форт-Шевченко

Первый кинотеатр в Форт-Шевченко Тупкараганского района под названием «Заря Мангышлака» появился в 1954 году. Местные жители уже и не вспомнят, почему он закрылся.На церемонии открытия кинотеатра с уже новым названием «Jalyn 3D Cinema» участвовали и молодежь, и старожилы. С этим событием их поздравил аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров. Красную ленту разрезали почетные жители района - Амангали Кузембаев и ветеран кино Фабиян Жолдыбаева.После этого жители района смогли бесплатно посмотреть первый в стенах этого кинотеатра фильм «Лето 1941 года», который вышел в этом году.Зрителям также бесплатно раздали напитки. О таком приятном досуге позаботился предприниматель Данияр Айса. Он намерен трудоустроить в кинотеатр как минимум десять местных жителей.