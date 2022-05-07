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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:01

Просмотров: 64

Кинотеатр открыли в Форт-Шевченко

После многолетнего перерыва в Форт-Шевченко открыли кинотеатр вместимостью порядка 200 зрителей, передает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Первый кинотеатр в Форт-Шевченко Тупкараганского района под названием «Заря Мангышлака» появился в 1954 году. Местные жители уже и не вспомнят, почему он закрылся.

Кинотеатр открыли в Форт-Шевченко


На церемонии открытия кинотеатра с уже новым названием «Jalyn 3D Cinema» участвовали и молодежь, и старожилы. С этим событием их поздравил аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров. Красную ленту разрезали почетные жители района - Амангали Кузембаев и ветеран кино Фабиян Жолдыбаева.

Кинотеатр открыли в Форт-Шевченко


После этого жители района смогли бесплатно посмотреть первый в стенах этого кинотеатра фильм «Лето 1941 года», который вышел в этом году.

Кинотеатр открыли в Форт-Шевченко


Зрителям также бесплатно раздали напитки. О таком приятном досуге позаботился предприниматель Данияр Айса. Он намерен трудоустроить в кинотеатр как минимум десять местных жителей.

Кинотеатр открыли в Форт-Шевченко



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