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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:58

Просмотров: 274

Корейские фильмы показали актаускому зрителю

В рамках 11-го фестиваля корейского кино в Казахстане культурный центр посольства Республики Корея посетил с показом фильмов наш город.

В Актау был полный зал. Фото предоставили организаторы показа
С момента своего открытия в 2010 году центр ежегодно проводит по стране фестивали корейского кино. Из-за COVID-19 в 2020-2021 годах показы проводились онлайн. С апреля 2022 года фестиваль корейского кино вновь будет проходить в режиме офлайн. Ожидается, что мероприятие привлечёт интерес жителей, которые интересуются корейской культурой и кино.

Поскольку корейский культурный центр расположен в столице, основные культурные мероприятия проводились в Нур-Султане. Однако данное мероприятие будет проведено с участием непосредственно жителей других городов страны, где относительно трудно напрямую соприкоснуться с корейской культурой. Так, в рамках фестиваля центр посетил уже Талдыкорган 14 мая. 21 мая показ прошёл в Актау. 28 мая показ запланирован в Костанае. Вход для посетителей бесплатный.

Корейские фильмы показали актаускому зрителю


Зрителям представлены два фильма корейского кинематографа: «Маленький лес» и «Тоннель».

Первый фильм знакомит с историей молодой корейской девушки, которая, борясь за успешную жизнь, решает возвратиться в свой родной город, сбегая от сеульской жизни.

Корейские фильмы показали актаускому зрителю


Вторая кинокартина рассказывает историю главного героя, оказавшегося изолированным в одиночестве из-за внезапного обрушения тоннеля по пути с работы домой и изо всех сил пытающегося спастись.

Корейские фильмы показали актаускому зрителю


В рамках программы фестиваля корейский культурный центр не только показывает киноленты, но и проводит викторину на знания о Корее «Минутная викторина!», а также игру «тальгонапопги» из сериала «Игра в кальмара». Центр стремится поддерживать близкие взаимоотношения с жителями разных регионов нашей страны.

- Я рада, что могу представить корейскую культуру, встретившись с вами лицом к лицу. В честь Года взаимного культурного обмена и 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами мы готовим ещё более разнообразные корейские культурные мероприятия. В связи с чем мы и впредь надеемся на ваш активный интерес и поддержку, - поделилась директор корейского культурного центра госпожа Ли Херан.





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