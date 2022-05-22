Воспитанник детского дома с ДЦП проведет в Актау концерт

Салих Калиев родился 13 января 1996 года в Усть-Каменогорске. У него с детства диагноз ДЦП и инвалидность II группы. Родители отказались от него, мальчик попал в детский дом для детей с ограниченными возможностями в Шымкенте. Здесь он проявил свой творческий талант. Помимо исполнения песен он увлекся моделингом.После выхода из детского дома он получил квартиру и стал заниматься благотворительными проектами: организовывал концерты, помогая малоимущим семьям и детям, оставшимся без попечения родителей.По стечению обстоятельств в 2020 году он стал жертвой мошенника - его обманул друг. Салих решил помочь своему близкому в трудной ситуации деньгами и продал квартиру. Товарищ обещал ему вернуть деньги через два месяца, но пропал. Салих подал на него в суд, его друга обязали выплачивать по 70 тысяч тенге ежемесячно.Молодой человек остался без жилья. Ему предоставили на время комнату в общежитии.Салиху 26 лет и он желает обзавестись семьей. Поэтому парень решил действовать и собрать на квартиру собственным талантом. Он организовал гастрольный тур по всему Казахстану. Он уже побывал в Шымкенте, Кентау, Туркестане, Кызылорде и Актобе. На данный момент ему удалось собрать 5,5 миллиона тенге. Это, как он считает, большой успех. Его цель - внести первоначальный взнос за квартиру в «Отбасы банк». В банке Салиху сообщили, что по государственной программе он не котируется и сможет приобрести жилье только после предоставления 50 процентов от стоимости квартиры по рыночной цене, то есть наравне со всеми.Актау - это по счету шестой город, который запланировал посетить Салих. Сюда он приедет со своей подругой, тоже инвалидом, с концертной программой под названием «Поверь в себя».Концерт будет проходить на казахском и русском языках. Из уст Салиха и его подруги прозвучат эстрадные песни. В репертуаре будут композиции Батырхана Шукенова, Мурата Насырова, Макса Барских и многих других. На сцене вместе с ними будут демонстрировать свои таланты наши местные артисты с ограниченными возможностями.После концерта в Актау Салих возьмет паузу. По состоянию здоровья он отправится в санаторий. Осенью возобновит свой тур.Концерт пройдет в предстоящий четверг, 26 мая, в музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина в 8 микрорайоне. Начало в 19:00.Стоит отметить, что театр безвозмездно предоставляет сцену. LED-экран обещали Салиху бесплатно предоставить в акимате.