День рождения музея Тараса Шевченко отметили в Мангистау

Музей, расположенный в Форт-Шевченко – первый в регионе. Открывали музей с 30 экспонатами, привезенными из Киева в 30-е годы прошлого века, а сегодня он насчитывает более 17 тысяч экспонатов. Они рассказывают о периоде развития полуострова, о жизни местного населения. Туристы знакомятся с культурным наследием Казахстана, являющимся основой исторической памяти народа.- Празднование 90-летия музея началось с презентации выставок гостям, которые возложили цветы к подножию памятника основателю музея. Здесь же было организовано сценическое представление драматического произведения «В степи безлюдной и глухой» по мотивам драмы Акана Сатаева, – сообщили в центре общественных коммуникаций региона.На мероприятии с поздравительной речью выступили представители украинского этнокультурного объединения, пожелавшие успехов в работе сотрудникам музея, а также Талгат Алтынгалиев, заместитель акима Тупкараганского района, Куанышкали Жетпгенов, председатель совета ветеранов Форт-Шевченко и кавалер ордена «Құрмет» Айкумис Досанова, почетный гражданин Тупкараганского района.Директор Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбаева Султанбек Кудайберген наградил призеров районного конкурса рисунков «Следы Каратауской экспедиции», организованного в рамках 90-летия мемориального музея имени Тараса Шевченко.