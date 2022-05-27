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ЛАДА.kz » Культура

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 19:28

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День рождения музея Тараса Шевченко отметили в Мангистау

Мемориальный музей Тараса Шевченко отметил 90 лет со дня своего создания. Он был основан местным педагогом Нуртлепом Несипбековым. Об этом сообщили в центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото ЦОК Мангистауской области
Музей, расположенный в Форт-Шевченко – первый в регионе. Открывали музей с 30 экспонатами, привезенными из Киева в 30-е годы прошлого века, а сегодня он насчитывает более 17 тысяч экспонатов. Они рассказывают о периоде развития полуострова, о жизни местного населения. Туристы знакомятся с культурным наследием Казахстана, являющимся основой исторической памяти народа.

- Празднование 90-летия музея началось с презентации выставок гостям, которые возложили цветы к подножию памятника основателю музея. Здесь же было организовано сценическое представление драматического произведения «В степи безлюдной и глухой» по мотивам драмы Акана Сатаева, – сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

День рождения музея Тараса Шевченко отметили в Мангистау


На мероприятии с поздравительной речью выступили представители украинского этнокультурного объединения, пожелавшие успехов в работе сотрудникам музея, а также Талгат Алтынгалиев, заместитель акима Тупкараганского района, Куанышкали Жетпгенов, председатель совета ветеранов Форт-Шевченко и кавалер ордена «Құрмет» Айкумис Досанова, почетный гражданин Тупкараганского района.

Директор Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбаева Султанбек Кудайберген наградил призеров районного конкурса рисунков «Следы Каратауской экспедиции», организованного в рамках 90-летия мемориального музея имени Тараса Шевченко.



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