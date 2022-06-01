Атырауские музыканты посвятили клип актаускому лету

Сегодня, 1 июня, в честь открытия купального сезона в Актау атырауские музыканты выпустили клип «Летний рай».Со слов артистов, съёмки клипа проходили в Актау ещё до пандемии.- Снимали клип в солнечном городе Актау ещё в 2019 году. Из-за пандемии решили не выпускать клип. В этом году в первый день лета решили презентовать клип в целях развития туризма и летнего отдыха на берегу Каспийского моря, - рассказал один из музыкантов.