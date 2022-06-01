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ЛАДА.kz » Культура

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:27

Просмотров: 493

Атырауские музыканты посвятили клип актаускому лету

Снятые в Актау кадры вошли в клип «Летний рай» атырауской певицы Адемы и диджеев Dj SolO & Dj MaX.

Кадр клипа
Сегодня, 1 июня, в честь открытия купального сезона в Актау атырауские музыканты выпустили клип «Летний рай».

Со слов артистов, съёмки клипа проходили в Актау ещё до пандемии.

- Снимали клип в солнечном городе Актау ещё в 2019 году. Из-за пандемии решили не выпускать клип. В этом году в первый день лета решили презентовать клип в целях развития туризма и летнего отдыха на берегу Каспийского моря, - рассказал один из музыкантов.





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