В Актау пройдет творческий вечер Адиля Бестембекова

Адиль Бестембеков. Фото автора из архива Lada.kz

В программе вечера – виолончельная музыка и популярные произведения мировой классики.



Зрители смогут также услышать классические композиции в исполнении гостя из Алматы, солиста Казахской государственной филармонии имени Жамбыла Еркебулана Сапарбаева.



На творческом вечере коллеги и своего руководителя выступят артисты филармонии Нейля Арзымбетова (скрипка), Турсынгуль Мендигалиева (флейта), лауреаты международных конкурсов Кумис Жумагалиева (сопрано), Ляйля Бестембекова (гобой), Айжан Турусбаева (скрипка).



Концерт состоится 24 июня в 18:00 часов в зале областной филармонии.



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