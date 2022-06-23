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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:17

Просмотров: 77

В Актау пройдет творческий вечер Адиля Бестембекова

Любителей классической музыки ждет встреча с Адилем Бестембеовым, художественным руководителем и главным дирижером симфонического оркестра Мангистауской областной филармонии. Творческий вечер музыканта пройдет в Актау 24 июня.

Адиль Бестембеков. Фото автора из архива Lada.kz
В программе вечера – виолончельная музыка и популярные произведения мировой классики.

Зрители смогут также услышать классические композиции в исполнении гостя из Алматы, солиста Казахской государственной филармонии имени Жамбыла Еркебулана Сапарбаева.

На творческом вечере коллеги и своего руководителя выступят артисты филармонии Нейля Арзымбетова (скрипка), Турсынгуль Мендигалиева (флейта), лауреаты международных конкурсов Кумис Жумагалиева (сопрано), Ляйля Бестембекова (гобой), Айжан Турусбаева (скрипка).

Концерт состоится 24 июня в 18:00 часов в зале областной филармонии.

Телефон: 8 702 177 37 68



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