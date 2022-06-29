Актеры драмтеатра из Актау успешно выступили в Грузии

- Это своеобразный мюзикл с песнями, танцами и пантомимой, современная поп-арт-комедия, которая заставила зрителей театра улыбнуться. Состоятельный тифлисский купец мечтает выдать свою дочь Сону замуж за старого разорившегося князя, чтобы получить дворянское звание. Между тем Сона в отчаянии. Она влюблена в своего учителя музыки и французского языка и не хочет выходить замуж за престарелого князя. Интриги двух женихов Ханумы и Кабато, взявших на себя заботу о женитьбе старого князя на юной красавице, напряженные отношения между героями переплетаются с мелодичными и игривыми песнями и танцами грузин. В конце концов, каждый получает своё, - рассказали сюжет актеры драмтеатра.

- Губернатор региона Имерети Звиад Шаламберидзе и основатель, художественный руководитель фестиваля Леван Рохвадзе наградили наш театральный коллектив дипломами «За участие в театральном фестивале», «Лучший актерский ансамбль» и «Лучшая сценическая интерпретация грузинской драматургии». Они также торжественно вручили почетные премии и направили большое приветствие Казахстану. Эти награды являются общим достижением всего театрального коллектива и культуры и искусства области, - делятся актеры драмтеатра.

Международный театральный фестиваль проходит с 13 по 30 июня в Государственном драматическом театре имени Ладо Месхишвили. Отправиться туда актауские актеры смогли при поддержке акимата и управления культуры, архивов и документации области.Вниманию зрителей был представлен спектакль «Ханума» по мотивам музыкальной комедии грузинского драматурга Авксентия Цагарели.Режиссерами-постановщиками спектакля выступили заслуженный деятель Казахстана Гульсина Мергалиева, художник-постановщик Тимур Коесов и обладатель медали «Ерен еңбегі үшін» Гюль Зиятова. Работали над спектаклем также хореограф Айгерим Махуова, аранжировщики Кайрат Актаев и Асхат Убайдуллаев.