Супер-Гран-при и 10 кубков: актауские танцоры вернулись с победой

Супер-гран-при

«Аватар»

«This is me»

Айым Асылбек

Поход в океанариум

«Атамекен»

Прогулка на речном трамвайчике

- Отдельная благодарность всем родителям, взявшим на себя заботу и ответственность за детей коллектива, за поддержку и любовь к танцевальному искусству, - дополнила Наталья Захарова.

В Нур-Султане во Дворце школьников прошел IX Международный конкурс «Viva Astana». В многожанровом конкурсе представили свое творчество более 500 участников из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и из разных уголков нашей страны - Павлодара, Уральска, Алматы, Нур-Султана, Балхаша, Кокшетау, Темиртау и Актау.Наш город представили в номинации хореография образцовый коллектив ансамбль танца «Меруерт» и ансамбль танца «Жемчужинки» под руководством педагога-хореографа Натальи Захаровой и педагога по современному танцу Сабины Есеновой.По результатам конкурса Супер-Гран-при присудили ансамблю танца «Жемчужинки» за эстрадный номер «По барабану» (возрастная категория до 10 лет). Им вручили главный приз конкурса - телевизор.Специальный приз за лучший сценический образ вручен образцовому коллективу ансамбля танца «Меруерт» за эстрадный номер «Аватар» (возрастная категория 11-14 лет).«Радужные кляксы» (возрастная категория до 10 лет) - лауреат I степени;«Ми-ми Маусы» (возрастная категория до 10 лет) - лауреат I степени;«Тролли» (возрастная категория 11-14 лет) - лауреат I степени;«Тарантелла Неаполетана» - народно-сценический танец (возрастная категория 11-14 лет) - лауреат I степени.«This is me» - лауреат I степени;«Qwin’s» - лауреат II степени;«Dance Boom» - лауреат I степени.Участница образцового коллектива ансамбля танца «Меруерт» Асылбек Айым выступала на конкурсе в номинации инструментальная музыка по классу скрипка. Она сыграла произведение Александра Рыбака «Fairytale» и получила звание лауреата I степени и специальный приз за высокий профессионализм игры на скрипке.В награду ей вручили планшет.Помимо участия в конкурсе, наших детей ожидала культурно-развлекательная программа. Она состояла из похода в океанариум.Побывали дети и в «Атамекен» - это уникальный этно-мемориальный комплекс, представляющий миниатюрные копии ландшафтных и архитектурных достопримечательностей государства.Они успели полюбоваться планетарием, находящимся во Дворце школьников. Дети посмотрели познавательный фильм о жизни обитателей затерянной лагуны. Их ждала увеселительная прогулка на речном трамвайчике и поход в парк «Жеті су», где они покатались на аттракционах.Руководитель коллектива Наталья Захарова благодарит организаторов конкурса «Viva Astana» за высокий профессионализм, а также выражает благодарность администрации КДК имени Абая за поддержку и помощь в подготовке к конкурсу.