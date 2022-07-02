«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 02 Июля
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.44 KZT
  • €1 = 487.71 KZT
  • 1 RUB = 8.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:58

Просмотров: 651

Супер-Гран-при и 10 кубков: актауские танцоры вернулись с победой

Наш город представили два танцевальных коллектива.

Тарантелла Неаполетана. Фото предоставила Наталья Захарова
В Нур-Султане во Дворце школьников прошел IX Международный конкурс «Viva Astana». В многожанровом конкурсе представили свое творчество более 500 участников из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и из разных уголков нашей страны - Павлодара, Уральска, Алматы, Нур-Султана, Балхаша, Кокшетау, Темиртау и Актау.

Наш город представили в номинации хореография образцовый коллектив ансамбль танца «Меруерт» и ансамбль танца «Жемчужинки» под руководством педагога-хореографа Натальи Захаровой и педагога по современному танцу Сабины Есеновой.

По результатам конкурса Супер-Гран-при присудили ансамблю танца «Жемчужинки» за эстрадный номер «По барабану» (возрастная категория до 10 лет). Им вручили главный приз конкурса - телевизор.

Супер-Гран-при и 10 кубков: актауские танцоры вернулись с победой

Супер-гран-при


Специальный приз за лучший сценический образ вручен образцовому коллективу ансамбля танца «Меруерт» за эстрадный номер «Аватар» (возрастная категория 11-14 лет).

Супер-Гран-при и 10 кубков: актауские танцоры вернулись с победой

«Аватар»


Ансамбль танца «Жемчужинки» представил на конкурсе следующие эстрадные номера:

«Радужные кляксы» (возрастная категория до 10 лет) - лауреат I степени;
«Ми-ми Маусы» (возрастная категория до 10 лет) - лауреат I степени;
«Тролли» (возрастная категория 11-14 лет) - лауреат I степени;

Образцовый коллектив ансамбля танца «Меруерт» представил на конкурсе следующие номера:

«Тарантелла Неаполетана» - народно-сценический танец (возрастная категория 11-14 лет) - лауреат I степени.

В жанре «современная хореография» (возрастная категория 11-14 лет):

«This is me» - лауреат I степени;
«Qwin’s» - лауреат II степени;
«Dance Boom» - лауреат I степени.

Супер-Гран-при и 10 кубков: актауские танцоры вернулись с победой

«This is me»


Участница образцового коллектива ансамбля танца «Меруерт» Асылбек Айым выступала на конкурсе в номинации инструментальная музыка по классу скрипка. Она сыграла произведение Александра Рыбака «Fairytale» и получила звание лауреата I степени и специальный приз за высокий профессионализм игры на скрипке.

Супер-Гран-при и 10 кубков: актауские танцоры вернулись с победой

Айым Асылбек


В награду ей вручили планшет.

Супер-Гран-при и 10 кубков: актауские танцоры вернулись с победой


Помимо участия в конкурсе, наших детей ожидала культурно-развлекательная программа. Она состояла из похода в океанариум.

Супер-Гран-при и 10 кубков: актауские танцоры вернулись с победой

Поход в океанариум


Побывали дети и в «Атамекен» - это уникальный этно-мемориальный комплекс, представляющий миниатюрные копии ландшафтных и архитектурных достопримечательностей государства.

Супер-Гран-при и 10 кубков: актауские танцоры вернулись с победой

Супер-Гран-при и 10 кубков: актауские танцоры вернулись с победой

«Атамекен»


Они успели полюбоваться планетарием, находящимся во Дворце школьников. Дети посмотрели познавательный фильм о жизни обитателей затерянной лагуны. Их ждала увеселительная прогулка на речном трамвайчике и поход в парк «Жеті су», где они покатались на аттракционах.

Супер-Гран-при и 10 кубков: актауские танцоры вернулись с победой

Прогулка на речном трамвайчике


Руководитель коллектива Наталья Захарова благодарит организаторов конкурса «Viva Astana» за высокий профессионализм, а также выражает благодарность администрации КДК имени Абая за поддержку и помощь в подготовке к конкурсу.

Супер-Гран-при и 10 кубков: актауские танцоры вернулись с победой


- Отдельная благодарность всем родителям, взявшим на себя заботу и ответственность за детей коллектива, за поддержку и любовь к танцевальному искусству, - дополнила Наталья Захарова.











Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика