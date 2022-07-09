Певица из Актау выступает в полуфинале «Голос Казахстана. Дети»

Из пяти конкурсантов, представляющих нашу область, до полуфинала дошла только одна 11-летняя Амина Асгатова.На этот раз она исполнит композицию на французском языке Zaz - Je veux.Певица просит поддержать ее при помощи голосования в прямом эфире на телеканале «Казахстан». Трансляция пройдёт сегодня, 9 июля, в 20:00 по местному времени. Голосование продлится 30 минут.