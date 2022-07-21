Юные танцовщицы из Актау «зажгли» в Грузии

- Девочки пришли совсем малышками и тренируются у меня уже 1,5 года. Это был их первый выезд за границу, чего они так долго ждали. Конечно же, они уже имеют опыт выступления на городских, республиканских и международных конкурсах, проходивших в Актау. На этом фестивале нам удалось зажечь, получить кучу эмоций и теперь пора готовиться к новым постановкам. Хочу поблагодарить прежде всего родителей моих ангелочков за организованность и за моральную поддержку. Давая свободу заниматься творчеством и поддерживая своих детей, родители тем самым вносят тоже свой существенный вклад, - поделилась Лилия Лахмоткина.

Под руководством Лилии Лахмоткиной в студии «Кварц» танцами занимаются 70 детей в разных возрастных категориях. Сама танцевальная студия существует уже восемь лет. Дети нередко выезжают с выступлениями на фестивали и конкурсы за границу. Именно младший состав возрастной категории 3-5 лет участвует в международном конкурсе впервые.Фестиваль под названием «Золотое Руно» проходил с 14 до 21 июля в Батуми и выдался богатым на количество танцевальных коллективов из Уральска, Алматы, Актобе, Атырау, Караганды, Армении, Грузии и Турции.В номинации «Эстрадная хореография» наши юные артистки исполнили танец «Гуми Моци» и удостоились диплома лауреатов I степени.А в номинации «Народная хореография» с казахским танцем «Казак Би» они стали лауреатами II степени.В рамках фестиваля девочки также прошли мастер-класс по хореографии.В ноябре этого года юных танцовщиц ожидают международные конкурсы в Дубае, в декабре - в Нур-Султане. Помимо этого, они нацелены участвовать во всех городских конкурсах.Наши маленькие звездочки, ставшие призерами конкурса-фестиваля «Золотое Руно» в возрастной категории 3-5 лет, - это Амира Смирнова, Айдария Темирланкызы, Айым Мамбеталиева, Аружан Нурбеккызы, Раяна Амантай, Айдария Кожамжар, Айша Мамбеталиева, Жулдыз Таган, Каусар Курманбай, Адия Хасенова, Ясина Толегенова, Райяна Кулбеккызы, Айым Бурабек, Томирис Аренжанова и Азиза Бисембай.