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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:23

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Юные танцовщицы из Актау «зажгли» в Грузии

Подопечные Лилии Лахмоткиной - руководителя танцевальной студии «Кварц» - успешно выступили на международном конкурсе-фестивале «Золотое Руно» в Батуми.

Подопечные Лилии Лахмоткиной с наградами на международном конкурсе-фестивале «Золотое Руно» в Батуми
Под руководством Лилии Лахмоткиной в студии «Кварц» танцами занимаются 70 детей в разных возрастных категориях. Сама танцевальная студия существует уже восемь лет. Дети нередко выезжают с выступлениями на фестивали и конкурсы за границу. Именно младший состав возрастной категории 3-5 лет участвует в международном конкурсе впервые.

Фестиваль под названием «Золотое Руно» проходил с 14 до 21 июля в Батуми и выдался богатым на количество танцевальных коллективов из Уральска, Алматы, Актобе, Атырау, Караганды, Армении, Грузии и Турции.

В номинации «Эстрадная хореография» наши юные артистки исполнили танец «Гуми Моци» и удостоились диплома лауреатов I степени.

А в номинации «Народная хореография» с казахским танцем «Казак Би» они стали лауреатами II степени.

В рамках фестиваля девочки также прошли мастер-класс по хореографии.

- Девочки пришли совсем малышками и тренируются у меня уже 1,5 года. Это был их первый выезд за границу, чего они так долго ждали. Конечно же, они уже имеют опыт выступления на городских, республиканских и международных конкурсах, проходивших в Актау. На этом фестивале нам удалось зажечь, получить кучу эмоций и теперь пора готовиться к новым постановкам. Хочу поблагодарить прежде всего родителей моих ангелочков за организованность и за моральную поддержку. Давая свободу заниматься творчеством и поддерживая своих детей, родители тем самым вносят тоже свой существенный вклад, - поделилась Лилия Лахмоткина.


В ноябре этого года юных танцовщиц ожидают международные конкурсы в Дубае, в декабре - в Нур-Султане. Помимо этого, они нацелены участвовать во всех городских конкурсах.

Юные танцовщицы из Актау «зажгли» в Грузии


Наши маленькие звездочки, ставшие призерами конкурса-фестиваля «Золотое Руно» в возрастной категории 3-5 лет, - это Амира Смирнова, Айдария Темирланкызы, Айым Мамбеталиева, Аружан Нурбеккызы, Раяна Амантай, Айдария Кожамжар, Айша Мамбеталиева, Жулдыз Таган, Каусар Курманбай, Адия Хасенова, Ясина Толегенова, Райяна Кулбеккызы, Айым Бурабек, Томирис Аренжанова и Азиза Бисембай.



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