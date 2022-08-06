«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 07 Августа
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.98 KZT
  • €1 = 488.93 KZT
  • 1 RUB = 7.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:40

Просмотров: 340

Конкурс по чтению стихов Абая проводят в Актау

Онлайн-конкурс проводится в честь 177-летия великого поэта Абая Кунанбаева, сообщает пресс-служба городского акимата.

Абай Кунанбаев. Фото из доступных источников
В предстоящую среду, 10 августа, в Казахстане будут отмечать день рождения великого поэта, просветителя, философа, композитора, переводчика и политического деятеля Абая Кунанбаева.

В связи с этим молодежь Актау приглашают принять участие в конкурсе по чтению стихов и слов назидания поэта.

Онлайн-конкурс пройдет по 10 августа включительно.

Как отмечают организаторы, не обязательно читать произведения наизусть. Можно снять видеоролик и прислать в Telegram или WhatsApp по номерам: +7 7783658207 или +7702 8773335.

Победителей из числа участников определят члены комиссии и наградят призами.

За первое место призер получит Bluetooth наушники, за второе место - билет в кинотеатр, за третье место - футболку и бейсболку.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика