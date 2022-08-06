Конкурс по чтению стихов Абая проводят в Актау

Абай Кунанбаев. Фото из доступных источников

В предстоящую среду, 10 августа, в Казахстане будут отмечать день рождения великого поэта, просветителя, философа, композитора, переводчика и политического деятеля Абая Кунанбаева.



В связи с этим молодежь Актау приглашают принять участие в конкурсе по чтению стихов и слов назидания поэта.



Онлайн-конкурс пройдет по 10 августа включительно.



Как отмечают организаторы, не обязательно читать произведения наизусть. Можно снять видеоролик и прислать в Telegram или WhatsApp по номерам: +7 7783658207 или +7702 8773335.



Победителей из числа участников определят члены комиссии и наградят призами.



За первое место призер получит Bluetooth наушники, за второе место - билет в кинотеатр, за третье место - футболку и бейсболку.