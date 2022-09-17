«Сорочинская ярмарка» пройдёт в Актау

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«Сорочинскую ярмарку» организует украинский этнокультурный центр имени Тараса Шевченко при поддержке общественного фонда «Согласие».
На ярмарке талантливые мастерицы украинского этнокультурного центра продемонстрируют свои изделия, а средства, вырученные с продаж, пойдут в помощь пострадавшим от пожаров в Костанайской области.
Посетителей ярмарки своим исполнением народных песен порадует хор «Червона калина» и ансамбль «Смеричка», а также народный коллектив «Альтаир» проведёт мастер-классы по танцам для жителей города.
Организаторы также приглашают мастериц и рукодельниц нашего города представить свои изделия на этой ярмарке.
«Сорочинская ярмарка» пройдёт в это воскресенье, 18 сентября, с 16:00 до 20:00, на набережной 15 микрорайона, напротив дома №10.
По всем интересующим вопросам просьба звонить по телефону: 8 (701)629-78-57.
На ярмарке талантливые мастерицы украинского этнокультурного центра продемонстрируют свои изделия, а средства, вырученные с продаж, пойдут в помощь пострадавшим от пожаров в Костанайской области.
Посетителей ярмарки своим исполнением народных песен порадует хор «Червона калина» и ансамбль «Смеричка», а также народный коллектив «Альтаир» проведёт мастер-классы по танцам для жителей города.
Организаторы также приглашают мастериц и рукодельниц нашего города представить свои изделия на этой ярмарке.
«Сорочинская ярмарка» пройдёт в это воскресенье, 18 сентября, с 16:00 до 20:00, на набережной 15 микрорайона, напротив дома №10.
По всем интересующим вопросам просьба звонить по телефону: 8 (701)629-78-57.
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