В Актау пройдут несколько концертов в честь юбилея города

В зале филармонии им. М.Оскинбаева состоится несколько концертов, приуроченных к 60-летию Актау.Один из концертов пройдёт 1 февраля в 19:00. Творческий вечер пройдёт в сопровождении камерного ансамбля.В пятницу, 3 февраля, в 19:00 в зале Мангистауской областной филармонии состоится концерт казахского оркестра имени Абыла Таракулы «Серпер», посвященный 200-летию Курмангазы Сагырбаевича, яркого представителя национального музыкального искусства.Телефон для справок: 8 701 387-53-10