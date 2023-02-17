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ЛАДА.kz » Культура

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:39

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Жителей Актау приглашают на творческий день татарской поэзии

Татарское этнокультурное объединение «Булгар» приглашает жителей города посетить литературный день татарской поэзии, посвященный жизни и творчеству героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля. Прийти на мероприятие может любой желающий бесплатно.

Иллюстративное фото
Творческий день, посвященный 117-летию творчества и жизни Мусы Джалиля «Жизнь свою народу отдаю!» пройдет завтра, 18 февраля, в Мангистауской универсальной областной библиотеке им.К.Сыдиыкова в 19А микрорайоне.

- Общественное объединение «Татарское энтокультурное объединение «Булгар» проводит постоянную работу по ознакомлению населения области с национальными праздниками, обычаями, известными татарскими людьми. В день татарской поэзии будут проведены чтения лучших произведений Мусы Джалиля, - сообщили в этнокультурном объединении «Булгар».

Мероприятие пройдет 18 февраля в 14:00 в универсальной областной библиотеке им.К.Сыдиыкова, 19А микрорайон, здание 1/1.

Для справки:
Родился Муса Джалиль 2 февраля 1906 года в деревне Мустафино Оренбургской области в татарской семье. Образование Муса Джалиль получил в медресе (мусульманское учебное заведение) «Хусаиния» в Оренбурге.

Джалиль с 1919 года является членом комсомола. Образование Муса продолжил в МГУ, где учился на литературном отделении. После окончания университета работал редактором журналов для детей.

Впервые произведение Джалиля было напечатано в 1919 году, а первый его сборник опубликовали в 1925 («Мы идем»). Спустя 10 лет было издано еще два сборника поэта: «Орденоносные миллионы», «Стихи и поэмы». Также Муса Джалиль, согласно его биографии, был секретарем Союза писателей.

В 1941 году ушел на фронт, где не только воевал, а еще был военным корреспондентом. В 1942 году попал в плен и находился в концлагере Шпандау.

В концлагере организовал подпольную организацию, которая помогала пленным совершать побег. Находясь в лагере, Муса Джалиль находил в себе силы и время для творчества. Там он написал целую серию стихотворений. За работу в подпольной группе был казнен в Берлине 25 августа 1944 года.

В 1956 году писателю и активисту присвоили звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1957 году Муса Джалиль был удостоен звания лауреата Ленинской премии за цикл стихов «Моабитская тетрадь», написанных в неволе.



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