Женщин Актау приглашают на праздничный концерт в честь 8 Марта

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню организован общественным фондом «Согласие» совместно с ассоциацией деловых женщин Казахстана.- Милые женщины города Актау! Общественный фонд «Согласие» и ассоциация деловых женщин Казахстана дарят вам праздничный концерт. Начало 8 марта в 14.00. Ждём всех. Вход свободный, - говорится в сообщении.Концерт пройдёт в Доме дружбы в 34 микрорайоне, здание 9.