Кинокартину «Курес» представит режиссёр из Актау

- Во-первых, казакша-курес - это национальный вид спорта, во-вторых, этот вид борьбы со временем забывается, поэтому я решил сделать акцент на этом и популяризовать его в массы, - говорит Канат Майлыбаев.

- В том случае, если кинолента получит положительный отклик у зрителя, я планирую передать её на республиканские телеканалы, - отметил режиссер.

Новый художественный фильм актауского режиссёра Каната Майлыбаева под названием «Курес» (Борьба) посвящён казахскому палуану, заслуженному тренеру РК Темирхану Бисенкулы (1950-2019), который первый открыл школу по казакша-курес у нас в регионе и выпустил большое количество чемпионов. Режиссёр также хотел приурочить этот фильм к 60-летию нашего города.Съёмки начались в начале марта этого года и длились 16 дней. Основные моменты были сняты в спортивном комплексе «Каракоз» в 1 микрорайоне, где участвовало много детей, тренеров и молодых актёров.Фильм Канат Майлыбаев снял на свои средства. Спонсоров, по его словам, к сожалению, не оказалось.Премьера кинокартины состоится в следующий понедельник. Для актауского зрителя его покажут бесплатно в КДК имени Абая 10 апреля в 17:00. 1 мая планируется показ в Алматы и следом уже в Астане.