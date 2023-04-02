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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:11

Просмотров: 870

Кинокартину «Курес» представит режиссёр из Актау

Премьера киноленты пройдёт на следующей неделе.

Фото со съёмочного процесса
Новый художественный фильм актауского режиссёра Каната Майлыбаева под названием «Курес» (Борьба) посвящён казахскому палуану, заслуженному тренеру РК Темирхану Бисенкулы (1950-2019), который первый открыл школу по казакша-курес у нас в регионе и выпустил большое количество чемпионов. Режиссёр также хотел приурочить этот фильм к 60-летию нашего города.

- Во-первых, казакша-курес - это национальный вид спорта, во-вторых, этот вид борьбы со временем забывается, поэтому я решил сделать акцент на этом и популяризовать его в массы, - говорит Канат Майлыбаев.


Съёмки начались в начале марта этого года и длились 16 дней. Основные моменты были сняты в спортивном комплексе «Каракоз» в 1 микрорайоне, где участвовало много детей, тренеров и молодых актёров.

Кинокартину «Курес» представит режиссёр из Актау


Фильм Канат Майлыбаев снял на свои средства. Спонсоров, по его словам, к сожалению, не оказалось.

Премьера кинокартины состоится в следующий понедельник. Для актауского зрителя его покажут бесплатно в КДК имени Абая 10 апреля в 17:00. 1 мая планируется показ в Алматы и следом уже в Астане.

Кинокартину «Курес» представит режиссёр из Актау


- В том случае, если кинолента получит положительный отклик у зрителя, я планирую передать её на республиканские телеканалы, - отметил режиссер.





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