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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:54

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В Актау пройдет творческий вечер Каримы Сахарбаевой

В Мангистауской областной филармонии им.М.Оскинбаева состоится творческий вечер Каримы Сахарбаевой. Заслуженный деятель искусств, профессор Карима Сахарбаева даст концерт в рамках гастролей по Казахстану.

Оркестр Им.Курмангазы. Фото из открытых источников
В программе вечера – выступление Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им.Курмангазы, главный дирижер Абылай Тлепбергенов.

В концерте также примут участие казахский оркестр им.Абыла Таракулы, солисты Сержан Шакрат, заслуженная артистка Республики Казахстан Роза Айдарбаева, ученики Каримы Сахарбаевой, лауреаты республиканских и международных конкурсов Асель Алина, Танат Саденов, Жанибек Жамиев, Азамат Жумагалиев, Акбокен Темир, Байбакты Идирбай.

Творческий вечер Каримы Сахарбаевой состоится в зале областной филармонии (5 мкр.) 7 апреля в 17:00 часов. Вход свободный.



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