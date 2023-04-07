В Актау пройдет творческий вечер Каримы Сахарбаевой

В программе вечера – выступление Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им.Курмангазы, главный дирижер Абылай Тлепбергенов.



В концерте также примут участие казахский оркестр им.Абыла Таракулы, солисты Сержан Шакрат, заслуженная артистка Республики Казахстан Роза Айдарбаева, ученики Каримы Сахарбаевой, лауреаты республиканских и международных конкурсов Асель Алина, Танат Саденов, Жанибек Жамиев, Азамат Жумагалиев, Акбокен Темир, Байбакты Идирбай.



Творческий вечер Каримы Сахарбаевой состоится в зале областной филармонии (5 мкр.) 7 апреля в 17:00 часов. Вход свободный.