Турниры в Китае обернулись призами для юных танцоров из Актау

Сборная команда из Казахстана на турнире в Ханчжоу

Награждение команд

Айяла и Арайлым со своим руководителем на международном турнире в Ханчжоу

Айяла и Арайлым со своим руководителем на международном турнире в Ючжоу

Воспитанницы Анастасии Свирской, а именно 9-летняя Арайлым Балкасим и 11-летняя Айяла Ерланкызы участвовали в International Latin American dance Open Championships for Youth from Eurasian Countries, который прошел 1 и 2 августа в китайском Манши.Девочки достойно представили нашу страну, как отметила их тренер, и стали финалистками турнира - Айяла дважды взяла серебро в двух категориях, а Арайлым стала серебряным призером.В возрастной категории от 9 до 15 лет им обеим удалось попасть в полуфинал.Также на этом турнире спортсменки впервые представляли страну в командных соревнованиях. Им выпало быть в одной команде с парой из Костаная. Здесь они заняли почетное третье место, уступив китайским танцорам.Уже 5 августа девочки выступили на международном турнире «International youth international standard dance championship and and the 8th youth dance exhibition» в Ханчжоу, на котором Айяла в своей возрастной категории (11-12 лет) прошла четыре отборочных тура и в финале заняла одно второе и два шестых места.Арайлым также прошла четыре отборочных тура и вошла в финал, где удостоилась четвертого места.На этой неделе, 8 августа, в Ючжоу, прошел третий к ряду международный турнир «International Standard Dance (sports dance) international Open». Наши танцоры и здесь заслуженно продемонстрировали свое мастерство.Айяла, выступая в своей возрастной категории 9 и 10 лет, прошла путь от 1/8 тура до финала, дважды став победительницей. К тому же, она же еще заняла и пятое место.Арайлым также танцевала в двух своих возрастных категориях 9 и 10 лет и в финале в одной их номинаций стала бронзовой победительницей. Во второй категории ей досталось шестое место.