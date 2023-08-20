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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:43

Просмотров: 687

Мечта - спеть с Димашем: юная певица из Актау выиграла гран-при в Актобе

С гран-при международного фестиваля «Baqytty Bala-2023» вернулась в родной город певица Айым Бекмурат, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Выступление Айым на фестивале. Фото организаторов
В Актобе завершился юбилейный V сезон детского вокального конкурса «Baqytty Bala-2023», где участвовала юная артистка из Актау - 15-летняя Айым Бекмурат.
На конкурсе она исполнила песню Динары Султан «Сый» и Jessi J «I put a spell on you».

- Я думала, что займу какое-нибудь место на конкурсе, но моей радости не было предела, когда я выиграла гран-при. В будущем я хочу связать свою жизнь с этой сферой искусства и спеть вместе с Димашем Кудайбергеновым, - поделилась победительница.


В качестве приза ей достался один миллион тенге.

Поддержать Айым Бекмурат на фестиваль поехала вся её семья.

- Мы и не думали, что получим главный приз. Я очень рада победе дочери. До этого она много раз выступала за рубежом. Тем не менее, я считаю, что победа а конкурсе «Baqytty Bala - 2023» является самым большим достижением в её жизни, - сказала мама певицы Гульвира Сактаганова.


Мечта - спеть с Димашем: юная певица из Актау выиграла гран-при в Актобе


По приезду в Актау на вокзале её торжественно встретили родные и друзья. В студии детского творчества «Радуга» КДК имени Абая её под красивую музыку и аплодисменты встретили преподаватели и друзья.

Мечта - спеть с Димашем: юная певица из Актау выиграла гран-при в Актобе


Стоит отметить, что в этом году Айым Бекмурат поступила на грант в колледж Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова в Алматы.
К слову, она является победительницей конкурса «Роза Востока», который проходил в Ташкенте, а также двукратной обладательницей гран-при конкурса «Golden voices» в Ереване.



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