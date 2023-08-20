Мечта - спеть с Димашем: юная певица из Актау выиграла гран-при в Актобе

- Я думала, что займу какое-нибудь место на конкурсе, но моей радости не было предела, когда я выиграла гран-при. В будущем я хочу связать свою жизнь с этой сферой искусства и спеть вместе с Димашем Кудайбергеновым, - поделилась победительница.

- Мы и не думали, что получим главный приз. Я очень рада победе дочери. До этого она много раз выступала за рубежом. Тем не менее, я считаю, что победа а конкурсе «Baqytty Bala - 2023» является самым большим достижением в её жизни, - сказала мама певицы Гульвира Сактаганова.

В Актобе завершился юбилейный V сезон детского вокального конкурса «Baqytty Bala-2023», где участвовала юная артистка из Актау - 15-летняя Айым Бекмурат.На конкурсе она исполнила песню Динары Султан «Сый» и Jessi J «I put a spell on you».В качестве приза ей достался один миллион тенге.Поддержать Айым Бекмурат на фестиваль поехала вся её семья.По приезду в Актау на вокзале её торжественно встретили родные и друзья. В студии детского творчества «Радуга» КДК имени Абая её под красивую музыку и аплодисменты встретили преподаватели и друзья.Стоит отметить, что в этом году Айым Бекмурат поступила на грант в колледж Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова в Алматы.К слову, она является победительницей конкурса «Роза Востока», который проходил в Ташкенте, а также двукратной обладательницей гран-при конкурса «Golden voices» в Ереване.