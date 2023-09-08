Рэпер Skif из Актау выпустил свой сольный трек после девятилетнего перерыва

- «Отныне» это легкий, лиричный трек в жанре R&B повествующий о том, что от прошлого не убежать, и автор хочет научиться на своих ошибках, чтобы не повторять их. А строчка из трека «Продолжая свой маршрут навстречу, улыбнусь судьбе» говорит о том, что нужно верить в лучшее во что бы то не стало, - сказал Аман Шагиров.

Аман Шагиров, также известный как Skif, сегодня, 8 сентября, выпустил свой новый сольный трек «Отныне» . Новая песня, по словам исполнителя отличается от тех, что принесли ему популярность. Музыкант говорит, что не планирует полностью менять свой фирменный стиль исполнения, но в то же время намерен пробовать себя в разных жанрах.Своё девятилетнее отсутствие в мире музыки Skif связывает с семейными обстоятельствами. Непростая жизненная ситуация заставила его бросить на время своё любимое дело. Но музыкант говорит, что всё это время он не переставал думать о том, чтобы вернуться в творчество, и подходящий момент, по его словам, настал.Последний альбом Амана Шагирова вышел в августе 2014 года. Он назывался «Город на скале» и был посвящен родному городу Skif’a - Актау. Совместный трэк, который выпустили Skif и Big Som - «7292» стал негласным гимном города Актау. Его знает, пожалуй, практически каждый житель города.