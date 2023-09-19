Сериал про казахстанских морпехов сняли в Мангистау

- Картина повествует историю о служащих Военно-морского флота. Есть сериалы про полицейских, врачей, сотрудников «скорой помощи», пожарных - теперь очередь дошла и до наших моряков. Многие казахстанцы даже и не подозревают, что у нас есть флот, и что они защищают водные территории нашей страны от браконьеров, контрабандистов, наркотрафика и тому подобного, - отметил продюсер сериала.

- В первом сезоне мы показали вступление подростков в ответственный и сложный период жизни в новом учебном заведении со строгими порядками, а также практику на Каспийском море и тонкости морской службы. На следующие сезоны планов очень много, развивать идею легко с каждым новым сезоном: это истории старых и новых курсантов, попадающих уже в другие курьезные и порой опасные ситуации, - поделился Бауржан Жубантыр.

На телеканале «Астана ТВ» 2 октября в 18:20 состоится премьера сериала «По синим волнам». Режиссером выступил Дмитрий Крыкбаев, известный по работе «Өмір» в Salem social media.Съемки проходили в Актау и Баутино, съемочная команда захватила территории мыса Жыгылган и Тюпкараганского маяка. Сериал сняли для телеканала «Астана ТВ» по заказу министерства культуры и информации Казахстана.Сюжет сериала закручивается вокруг группы молодых людей, поступающих в Казахстанскую морскую академию. Одни из них поступают благодаря семейной традиции, другие ради высоких идеалов, а некоторые и не по собственной воле.Главные роли в сериале исполнили: Тунгышбай Жаманкулов, Бахытжан Альпейисов, Алексей Шемес, Марат Амираев, Азиз Бейшиналиев, Линда Нигматулина, Жан Байжанбаев, Рауан Ахметов, Жасулан Копберген и др.Стоит отметить, что продюсер сериала «По синим волнам» Бауржан Жубантыр родом из Актау и играл в местной команде КВН «Школа Юмора» в 2005 году. После переезда в Алматы увлекся киноиндустрией, работал на различных проектах, таких как «ДуколШоколад», «Қызық Times», Ұnight Show, Пәленщеевтер и других в качестве сценариста и исполнительного продюсера.