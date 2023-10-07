Мангистауская областная филармония приглашает на открытие нового сезона

В программе концерта – симфонические и вокальные произведения австрийских, французских и итальянских композиторов, основоположников зарубежной классической музыки.



Зрители услышат симфонию №29 Вольфганга Амадея Моцарта, симфоническую поэму «Пляска смерти» («Danse Macabre») для скрипки с оркестром Камиля Сен-Санса, испанское болеро «Гордая прелесть осанки» («La Spagnola») Винценцо ди Кьяра, «Выходную арию Сильвы» из оперетты «Сильва» Имре Кальмана, интермеццо из оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи и увертюру к опере «Сорока-воровка» Джоаккино Россини.



Солисты: Молдир Жайлыбаева, лауреат международного и республиканского конкурсов (сопрано) и Нэйла Арзымбетова, обладатель звания «Отличник культуры Республики Казахстан (скрипка).

Дирижер и художественный руководитель оркестра – Петр Киселев.



Концерт симфонического оркестра состоится 13 октября в 19:00 часов в зале Мангистауской областной филармонии им.М.Оскинбаева.

Телефон: 8702 177 37 68