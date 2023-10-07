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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:53

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Мангистауская областная филармония приглашает на открытие нового сезона

Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева приглашает любителей музыки на открытие нового 48-го сезона. Его откроет концерт симфонического оркестра. В исполнении музыкантов и солистов прозвучат произведения зарубежных классиков.

Симфонический оркестр. Фото предоставлено Н.Арзымбетовой
В программе концерта – симфонические и вокальные произведения австрийских, французских и итальянских композиторов, основоположников зарубежной классической музыки.

Зрители услышат симфонию №29 Вольфганга Амадея Моцарта, симфоническую поэму «Пляска смерти» («Danse Macabre») для скрипки с оркестром Камиля Сен-Санса, испанское болеро «Гордая прелесть осанки» («La Spagnola») Винценцо ди Кьяра, «Выходную арию Сильвы» из оперетты «Сильва» Имре Кальмана, интермеццо из оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи и увертюру к опере «Сорока-воровка» Джоаккино Россини.

Солисты: Молдир Жайлыбаева, лауреат международного и республиканского конкурсов (сопрано) и Нэйла Арзымбетова, обладатель звания «Отличник культуры Республики Казахстан (скрипка).
Дирижер и художественный руководитель оркестра – Петр Киселев.

Концерт симфонического оркестра состоится 13 октября в 19:00 часов в зале Мангистауской областной филармонии им.М.Оскинбаева.
Телефон: 8702 177 37 68



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