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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:13

Просмотров: 311

Театральный фестиваль в Атырау: Номинация «Лучшая мужская роль» досталась актёру из Актау

Наша труппа выступила на фестивале с постановкой «Әлиханның аманаты», поделилась директора Мангистауского областного музыкально драматического театра имени Нурмухана Жантурина Гульсина Миргалиева.

Медгат Умиралиев с наградой «Лучшая мужская роль». Фото предоставила директор Мангистауского областного музыкально драматического театра имени Нурмухана Жантурина Гульсина Миргалиева
Первый республиканский театральный фестиваль, приуроченный 220-летию великого казахского поэта, батыра Махамбета Утемисова, прошел с 13 по 18 ноября в Атырау. Участниками стали семь театральных коллективов республики, прошедшие предварительный отбор.

Театральный фестиваль в Атырау: Номинация «Лучшая мужская роль» досталась актёру из Актау


Актерами нашего театра был исполнен спектакль «Әлиханның аманаты» по пьесе Нартая Сауданбекұлы. Роль алашординца Алихана Букейханов сыграл художественный руководитель драмтеатра, лауреат премии «Дарын», обладатель медали «Ерен еңбегі үшін» - Медгат Умиралиев.

По итогам фестиваля наш театр занял второе место. Помимо этого актеру Медгату Умиралиеву вручили номинацию «Лучшая мужская роль».

Театральный фестиваль в Атырау: Номинация «Лучшая мужская роль» досталась актёру из Актау


Кстати, это его вторая награда за лучшую мужскую роль. Первую он получил на закрытии 27-го фестиваля драматических театров в Семее в 2019 году.

Театральный фестиваль в Атырау: Номинация «Лучшая мужская роль» досталась актёру из Актау


За последние полтора месяца это наша четвертая награда за лучшую актерскую работу. Театралы уже побывали на одном республиканском и двух международных фестивалях, где отличились актеры Рысқұл Жаңғазы, Эльмира Керимбаева и Анар Бисенбина.



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