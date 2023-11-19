Театральный фестиваль в Атырау: Номинация «Лучшая мужская роль» досталась актёру из Актау

Первый республиканский театральный фестиваль, приуроченный 220-летию великого казахского поэта, батыра Махамбета Утемисова, прошел с 13 по 18 ноября в Атырау. Участниками стали семь театральных коллективов республики, прошедшие предварительный отбор.Актерами нашего театра был исполнен спектакль «Әлиханның аманаты» по пьесе Нартая Сауданбекұлы. Роль алашординца Алихана Букейханов сыграл художественный руководитель драмтеатра, лауреат премии «Дарын», обладатель медали «Ерен еңбегі үшін» - Медгат Умиралиев.По итогам фестиваля наш театр занял второе место. Помимо этого актеру Медгату Умиралиеву вручили номинацию «Лучшая мужская роль».Кстати, это его вторая награда за лучшую мужскую роль. Первую он получил на закрытии 27-го фестиваля драматических театров в Семее в 2019 году.За последние полтора месяца это наша четвертая награда за лучшую актерскую работу. Театралы уже побывали на одном республиканском и двух международных фестивалях, где отличились актеры Рысқұл Жаңғазы, Эльмира Керимбаева и Анар Бисенбина.