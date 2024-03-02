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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:14

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Роза Рымбаева выступит в Актау с бесплатным концертом

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева споет на сцене амфитеатра 14 марта, сообщила руководитель отдела в управлении культуры, архивов и документаций Мангистауской области Асем Аширова.

Роза Рымбаева. Фото instagram.com/rozarymbaeva
Организатором мероприятий является областная филармония имени Мурата Оскинбаева управления культуры, архивов и документаций Мангистауской области при поддержке областного акимата.

Свой концертный тур по Мангистау певица начинает с села Курык 8 марта в местном Доме культуры в 19:00.

На следующий день, 9 марта, в 17:00 она выступит в Доме культуры Форта-Шевченко.

В воскресенье, 10 марта, концерт состоится в селе Бейнеу в Доме культуры «Абыл» в 18:00.

В Мунайлинском районе выступление запланировано 11 марта в 19:00 в Доме культуры имени Онгарсынова, 12 марта - в 19:00 в Доме культуры «Мунайшы» в Жанаозене.

С концертом 13 марта в 17:00 она посетит местность Отпан тау.

Завершится ее тур по Мангистау 14 марта на сцене амфитеатра в Актау. Начало в 20:00. Здесь она будет петь с двумя своими сыновьями Али Окаповым и Мади Рымбаевым.

Все концерты будут бесплатными.



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