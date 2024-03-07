Кайрат Нуртас и Торегали Тореали выступят в Актау в праздничные дни

- Можно бесплатно посетить мероприятия во всех учреждениях культуры. В Мангистауском областном музыкально-драматическом театре им. Н.Жантурина представят спектакли, посвященные Международному женскому дню - 8 Марта. В Мангистауской областной филармонии им. М. Оскинбаева, Доме Дружбы состоятся: совместный концерт с депутатами маслихата «Две звезды», вечер вокально-инструментального ансамбля «Акшагала», концерт Казахского оркестра им.Абыла Таракулы «Ана - әлем шуағы», - сказала Гульзайда Тулеугалиева.

- В домах культуры Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского, Мунайлинского, Тупкараганского районов проходят праздничные концерты «Ардақты ана, аяулы ана қымбаттым», «Әлемнің жүрегі, татулықтың тірегі-Ана», «Ана жыры - көктем нұры», вечера поэзии «Ананың шуағы әлемді бақытқа бөлейді», конкурс «Сырлы жеңге, сұлу қыз!». Также пройдут воспитательные часы, встречи, выставки, - сказала Гульзайда Тулеугалиева.