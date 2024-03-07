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ЛАДА.kz » Культура

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 12:20

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Кайрат Нуртас и Торегали Тореали выступят в Актау в праздничные дни

Около 60 мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню, пройдут в Мангистау. В том числе концерты знаменитых казахстанских звезд. Так, билеты на выступления Кайрата Нуртаса (9 марта) и Торегали Тореали (8 марта) можно приобрести в Мангистауском областном музыкально-драматическом театре им. Н.Жантурина. Помимо них, выступит группа «Назар аудар», Адилет Жаугашар, Райм и Ерке, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

фото из соц сетей
Помимо платных концертов в регионе запланирован и ряд бесплатных мероприятий в городах и селах.

Об этом сообщила заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Мангистауской области Гульзайда Толеугалиева.

- Можно бесплатно посетить мероприятия во всех учреждениях культуры. В Мангистауском областном музыкально-драматическом театре им. Н.Жантурина представят спектакли, посвященные Международному женскому дню - 8 Марта. В Мангистауской областной филармонии им. М. Оскинбаева, Доме Дружбы состоятся: совместный концерт с депутатами маслихата «Две звезды», вечер вокально-инструментального ансамбля «Акшагала», концерт Казахского оркестра им.Абыла Таракулы «Ана - әлем шуағы», - сказала Гульзайда Тулеугалиева.


Также Мангистауский областной театр кукол представит спектакль Надежды Насыровой «Волшебный сундук». Торжественное мероприятие в Доме Дружбы с участием акима области пройдет сегодня, 7 марта. С 8 по 14 марта во всех городах и районах Мангистауской области состоится творческий вечер Розы Рымбаевой. Концерты известной казахстанской звезды будут бесплатными. В музеях будет организована выставка «Образцы национальной одежды казахов Мангистау».

В Мангистауской областной универсальной библиотеке имени Кабиболлы Сыдиыкова проходят: книжная выставка «Ана деген теңдесі жоқ ұлылық», праздничное мероприятие «Ана - мәңгілік шуақ төккен ғасырларға» и выставка «Мереке құтты болсын, аяулы аналар, арулар!». В областном масштабе районными, городскими библиотеками организовано более 30 книжных выставок, тематических вечеров библиокафе и др.

В историко-культурном комплексе «ОТПАН» организована встреча «Ел қамын жеген арулар» с девушками, работающими на государственной службе, посвященная Международному женскому дню.

В Тупкараганском районном филиале Мангистауского областного историко-краеведческого музея им.Абиша Кекильбайулы пройдет акция «Келін боп түскен екенсің...», среди сотрудников музея будет организован конкурс келин. В Бейнеуском районном филиале проводится праздничное мероприятие «Ана - өмір шуағы», в Жанаозенском городском филиале - «Аналарды ардақтау - асыл дәстүр».

Кроме того, в Жанаозене пройдут праздничные вечера, конкурсы, книжные выставки и др., организованные городскими и сельскими домами культуры, Центральной городской библиотекой и ее отделениями.

- В домах культуры Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского, Мунайлинского, Тупкараганского районов проходят праздничные концерты «Ардақты ана, аяулы ана қымбаттым», «Әлемнің жүрегі, татулықтың тірегі-Ана», «Ана жыры - көктем нұры», вечера поэзии «Ананың шуағы әлемді бақытқа бөлейді», конкурс «Сырлы жеңге, сұлу қыз!». Также пройдут воспитательные часы, встречи, выставки, - сказала Гульзайда Тулеугалиева.


Кроме того, в Мангистауском областном музыкально-драматическом театре им. Н.Жантурина запланирован вечер звезд казахстанской эстрады: 7 марта - группы «Назар аудар», 8 марта - Торегали Тореали и Адилета Жаугашар, 9 марта - концерт Кайрата Нуртаса, 10 марта - праздничный вечер Райма и Ерке.



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