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28.07.2024, 19:59

Драму о голодоморе снимают в Мангистау

Культура 0 0 Сергей Кораблев

В киноленте покажут историю одной семьи, пережившей времена голодомора.

Фото предоставил режиссер Канат Майлыбаев
Фото предоставил режиссер Канат Майлыбаев

Автором фестивального кино под названием «Қызыл орамал» (Красный платок) является режиссер из Актау Канат Майлыбаев.

Фильм повествует о голоде в Казахстане в 1931 году. Режиссер раскрывает трагедию сквозь призму судьбы одной семьи, которая была вынуждена бежать в Туркменистан.

Главную роль исполняет певец Мурат Кожа.

Основной локацией для съемок стало село Шайыр, которое находится в 132 километрах от Актау.

Надеюсь, я справлюсь с задачей. Очень сложная тема, - отметил Канат Майлыбаев.

Поддержку оказывает управление культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, акимат села Шайыр, а также областной музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина, предоставивший для съемок национальные костюмы.

Съемки продлятся до 7 августа.

Напомним, в начале июля Канат Майлыбаев презентовал новый фильм ужасов под названием «Demalys» (Выходные).

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
опять русские виноваты)))))
29.07.2024, 08:07
sergeiK71
sergeiK71
сейчас государство Само проводит такую же политику и без войны, не хотят снять про нынешнее обжорство представителей власти ненасытной и голодающих граждан государства.
29.07.2024, 07:34
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