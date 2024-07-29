Драму о голодоморе снимают в Мангистау

В киноленте покажут историю одной семьи, пережившей времена голодомора.

Фото предоставил режиссер Канат Майлыбаев

Автором фестивального кино под названием «Қызыл орамал» (Красный платок) является режиссер из Актау Канат Майлыбаев.

Фильм повествует о голоде в Казахстане в 1931 году. Режиссер раскрывает трагедию сквозь призму судьбы одной семьи, которая была вынуждена бежать в Туркменистан.

Главную роль исполняет певец Мурат Кожа.

Основной локацией для съемок стало село Шайыр, которое находится в 132 километрах от Актау.

Надеюсь, я справлюсь с задачей. Очень сложная тема, - отметил Канат Майлыбаев.

Поддержку оказывает управление культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, акимат села Шайыр, а также областной музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина, предоставивший для съемок национальные костюмы.

Съемки продлятся до 7 августа.

Напомним, в начале июля Канат Майлыбаев презентовал новый фильм ужасов под названием «Demalys» (Выходные).