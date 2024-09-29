Власти отказывают режиссеру в бесплатном показе драмы о голодоморе в Актау

Почти месяц чиновники отказывают автору картины «Қызыл орамал» (Красный платок) в организации бесплатного показа фильма. При этом конкретных и весомых причин не называется.

Фото предоставил режиссер Канат Майлыбаев

Фильм о голоде в Казахстане в 1931 году, в котором режиссер показывает судьбу народа на примере одной семьи, вынужденной бежать в Туркменистан, по неизвестным причинам не одобряют местные власти.

По словам Каната Майлыбаева, три недели назад он обращался в городской и областной акиматы, но на 29 сентября каких-либо подвижек в ситуации не произошло.

Обращения в министерство культуры и спорта Казахстана также остались без ответа.

Городской и областной акиматы не смогли решить такой маленький вопрос. Никто не хочет брать на себя ответственность за показ данной картины. Очень жаль, - говорит автор кинокартины.

Режиссер не унывает и планирует представить фильм на следующей неделе в YouTube.

Напомним, главную роль исполняет певец Мурат Кожа. Основной локацией для съемок стало село Шайыр, которое находится в 132 километрах от Актау.