На премьеру документального фильма приглашают жителей Актау

Показ киноленты, которая посвящена 50-летию КДК имени Абая, пройдет на бесплатной основе.

Фото из архива Lada.kz

Фильм под названием «Дом, в котором живет искусство» снят режиссером из Актау Канатом Майлыбаевым. Была показана работа коллективов, которых на сегодня 39, а это около 270 артистов. Для съемок привлекались бывшие и нынешние руководители кружков.

Напомним, что КДК имени Абая открыл свои двери 4 ноября 1974 года.

Показ пройдет в понедельник, 18 ноября, в 16:00 часов в концертном зале КДК имени Абая.

Вход свободный.

В субботу, 16 ноября, в честь 50-летнего юбилея КДК имени Абая был организован гала-концерт.