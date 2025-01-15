«Пять ловушек»: снятый в Актау фильм опубликовали в Сети

Криминальную драму «Бес қақпан 2» (Пять ловушек), снятую режиссером из Актау Канатом Майлыбаевым, опубликовали в YouTube.

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На бесплатном показе фильма, который прошел в этот понедельник, 13 января, в кинотеатре «Nar Cinema», зрители оставили положительные отзывы.

Главная героиня Азиза Нуржанова была награждена благодарственным письмом за вклад в развитие отечественного кинематографа.

Режиссер планирует снять в этом году третью часть этой криминальной драмы.

Напомним, на текущий момент Канат Майлыбаев проводит в Актау съемки фильма «Былғары қолғап» (Боксерские перчатки).