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04.03.2025, 17:03

Как в Актау отпразднуют 8 Марта и Наурыз

Культура 0 2 093 Алия Шарипова

В пресс-службе Актауского городского акимата предоставили корреспонденту Lada.kz программу празднования Международного женского дня и Наурыза.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

Международный женский день в Актау отпразднуют концертом «Көктем шуағы».

Дата: 7 марта, 18:00 часов.

Место: КДК имени Абая (большой зал).

В честь Амала в городе пройдет фестиваль «Амал келді, жыл келді». В программе ожидаются выступления творческих коллективов, выставка изделий народных промыслов, продовольственная ярмарка.

Дата: 14 марта, 17:00 часов.

Место: амфитеатр, набережная 15 микрорайона.

Также в областном центре состоится конкурс невесток «Әдепті келін – әдемі».

Дата: 18 марта, 18:00 часов.

Место: КДК имени Абая (большой зал).

В честь Наурыза будет организовано театрализованное представление-концерт.

Дата: 21 марта, 19:00 часов.

Место: амфитеатр, набережная 15 микрорайона.

Кроме того, запланировано проведение праздничного концерта детских творческих коллективов КДК имени Абая «Наурызым ұлыс мерекем» и праздничный концерт «Жыршылар жырлайды».

Дата: 22 марта, 12:00 и 15:00 часов соответственно.

Место: амфитеатр, набережная 15 микрорайона.

В этот же день ожидаются еще два культурных мероприятия, посвященных Наурызу: вечерний концерт артистов города совместно творческими коллективами КДК имени Абая, а также гала-концерт с участием исполнителей отечественной эстрады «Наурыз – жыл басы».

Дата: 22 марта, 16:30 и 19:00 часов соответственно.

Место: амфитеатр, набережная 15 микрорайона.

Еще два мероприятия пройдут в конце месяца: конкурс жыршы «Жыр – ғұмыр» и ІІ городской фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Ақтау жұлдыздары», посвященный 85-летию композитора, певца, народного артиста Ескендира Хасангалиева (І, ІІ туры).

Даты: 28 и 31 марта, 11:00 и 10:00 часов соответственно.

Место: КДК имени Абая (большой зал).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мангистауском областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина назначили нового главного режиссера.

Фоторепортаж празднования Наурыза в 2024 году смотрите по ссылке.

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