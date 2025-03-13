В Актау впервые сняли фильм о казакша курес

Темирхан Бисенкулы со своим сыном Адилем Бисенкулы - чемпионом Азии (2003-2004 годы)

По словам режиссера, он был заинтересован снять фильм про первую в областном центре секцию по казакша курес, открытую на базе спортшколы «Каракоз» в 1 микрорайоне.

Среди жителей города спортивное заведение считается по-своему легендарным. Действующий директор уже специализированной ДЮСШ по казакша курес и дзюдо в «Каракозе» Кабыл Бисенкулы рассказал, что саму спортшколу открыли в 1974 году и была она многопрофильная.

Основателем и первооткрывателем же отделения по казакша курес в нашем городе в 1992 году при спортшколе стал отец Кабыла Бисенкулы – Темирхан Бисенкулы, переехавший из поселка Бейнеу. С 1995 по 2013 годы он был руководителем ДЮСШ. Вскоре ушел на пенсию. В 2019 году Темирхан Бисенкулы скоропостижно скончался.

Документальную кинокартину автор выпустил на площадке Youtube.

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