Не только Димаш: еще одна звезда казахстанской эстрады выступит в Актау

Популярный отечественный исполнитель Kalifarniya выступит в городе в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира», передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/kalifarniya/

В Сети появилось видео, на котором Kalifarniya рассказал о том, что сегодня вечером, 5 апреля, выступит гала-концерте, который состоится в областном центре рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира».

Kalifarniya (настоящее имя Фархат Калиев) – казахстанский певец, родившийся в Актобе. Получил широкую известность после выхода таких хитов, как Puerto-Rico и Roza.

Ранее сообщалось о том, что помимо Kalifarniya свои композиции исполнит Димаш Кудайберген.