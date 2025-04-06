Впечатляющее шоу дронов порадовало жителей Актау (видео)

На набережной Актау, сегодня, 5 апреля, для жителей и гостей города устроили шоу дронов. Событие прошло в рамках проекта «Актау – столица тюркского мира», сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В Актау в небо взмыли 600 беспилотников, устроивших настоящее зрелищное шоу.

В небе ожили лебеди, сайгак, солнце, луна, легендарное урочище Бозжыра, национальный инструмент кобыз, а также лук со стрелой.

После в воздухе появилась надпись «Актау-2025 – столица тюркского мира», и закончилось представление изображением государственного флага Казахстана.

Ранее Lada.kz публиковала фоторепортаж о том, как горожане отмечают новый статус областного центра. Подробнее по ссылке.

Видео предоставил Нуркен Тажибай