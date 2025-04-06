Новый рекорд! На концерте в Актау собралось около 100 тысяч зрителей

Организаторы мероприятия «Актау – столица тюркского мира» сообщают о том, что на набережной собралось порядка 100 тысяч зрителей, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили организаторы

Со слов организаторов проекта, примерное число присутствующих на масштабном мероприятии составило около 100 тысяч человек.

Всю набережную от 14 до 15 микрорайонов заполнили зрители.

К слову, салют, который ждали горожане, отменили. Организаторы не назвали причину.

Напомним, что в 2015 году за три дня фестиваль «Aktau Open Fest-2016» собрал 100 тысяч зрителей.