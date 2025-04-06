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05.04.2025, 23:53

Новый рекорд! На концерте в Актау собралось около 100 тысяч зрителей

Культура 0 845 Сергей Кораблев

Организаторы мероприятия «Актау – столица тюркского мира» сообщают о том, что на набережной собралось порядка 100 тысяч зрителей, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили организаторы
Фото предоставили организаторы

Со слов организаторов проекта, примерное число присутствующих на масштабном мероприятии составило около 100 тысяч человек.

Всю набережную от 14 до 15 микрорайонов заполнили зрители.

К слову, салют, который ждали горожане, отменили. Организаторы не назвали причину.

Напомним, что в 2015 году за три дня фестиваль «Aktau Open Fest-2016» собрал 100 тысяч зрителей.

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