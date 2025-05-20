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20.05.2025, 16:58

Абай Жолмаганбетов из Мангистау завоевал бронзу на международном айтысе в Париже

Культура 0 1 025 Наталья Вронская

Поэт из Мангистауской области Абай Жолмаганбетов занял третье место на международном айтысе, прошедшем в Париже. Об этом сообщили в региональном центре общественных коммуникаций, передает Lada.kz.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

Состязание акынов из Казахстана и Кыргызстана состоялось на сцене штаб-квартиры ЮНЕСКО. За победу боролись около 300 мастеров слова из обеих стран. Айтыс во Франции провели впервые, и, как отмечают сами участники, мероприятие прошло на высоком организационном уровне.

Абай Жолмаганбетов из Мангистауской области занял третье место в айтысе.

Для нас большая честь представлять айтыс на международной сцене. Это не просто словесное соревнование – это сакральное искусство, отражающее духовное единство, национальные ценности и культурную гармонию наших братских народов, - рассказал акын из Мангистауской области.

Он отметил, что на мероприятии также присутствовали представители казахской и кыргызской диаспор, проживающих во Франции.

Айтыс был приурочен к 10-летию включения традиционного жанра в список нематериального наследия ЮНЕСКО. По словам поэта, участие в таком крупном проекте стало важным этапом в его творчестве и вкладом в популяризацию культурного наследия родного региона.

Напомним, ранее Абай Жолмаганбетов становился обладателем Гран-при международных и республиканских конкурсов акынов.

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