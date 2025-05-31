Оседлай самокат правильно! Обучение и тест-драйвы для детей пройдут в Актау

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По информации департамента полиции Мангистауской области, 1 июня в 18:00 часов у амфитеатра состоится промоакция «ERKIN QOZGALYS» по безопасному вождению электросамокатов. Инструкторы компании «JET» продемонстрируют правила передвижения по городу. Также у каждого желающего будет возможность пройти тест-драйв прямо на месте.

Кроме того, для маленьких жителей региона приглашают поучаствовать в празднике «Бала FEST» – это парад самокатов, веселые флешмобы и концерты, творческие мастер-классы, спортивные эстафеты и обучение детей правилам дорожного движения.

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