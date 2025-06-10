Какие концерты пройдут в Актау с 11 по 13 июня

С 11 по 13 июня на площади амфитеатра пройдет фестиваль фольклорно-инструментальной музыки с участием гостей из разных стран. В рамках программы «Актау — культурная столица тюркского мира» для жителей и гостей города состоится праздничный концерт с участием фольклорных и инструментальных ансамблей, сообщает Lada.kz со ссылкой на КДК имени Абая.

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Фестиваль пройдет в Актау с 11 по 13 июня на площади амфитеатра. Все три дня мероприятия будут проходить на площади амфитеатра в 19:00.

11 июня состоится фестиваль фольклорных ансамблей и исполнителей на народных инструментах.

12 июня пройдет фестиваль вокально-инструментальных ансамблей.

13 июня гостей и жителей города ждет гала-концерт.

Напомним, в минувшие выходные на площади амфитеатра 7 и 8 июня жителей города приглашали на национальный фестиваль «ULTTYQ FEST» под открытым небом.