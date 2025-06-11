Фильм актауского режиссера «взорвал» YouTube

Кинолента «Кек және дерт» («Месть и болезнь») режиссера Каната Майлыбаева вызвала бурю в общественности после премьеры на YouTube, сообщает Lada.kz .

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Как признался автор картины, снятой еще пять лет назад, долгое время боялся выпускать картину из-за ее остросоциальной тематики. В фильме поднимаются такие болезненные вопросы, как домашнее насилие, абьюзивные отношения, наркотическая зависимость и безработица.

После переозвучки и доработки Канат Майлыбаев наконец решился на релиз. За сутки видео набрало более 40 тысяч просмотров, вызвав шквал критики и обсуждений в комментариях.

Общественность разделилась: одни требуют запретить фильм, другие считают его честным и нужным.

Напомним, в начале мая в Актау презентовали фильм Каната Майлыбаева «Үзілмес үміт» (Неугасающая надежда), рассказывающий трогательную историю воссоединения семьи спустя 14 лет расставания.