Лето в ритме талантов: местные юные артисты будут выступать в парке «Акбота»

Каждые выходные в парке «Акбота» будут проходить мини-концерты с участием местных талантливых детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на КДК имени Абая.

Фото из архива Lada.kz

В КДК имени Абая рассказали, что все лето в выходные дни планируют для жителей и гостей города устраивать мини-концерты с участием местных юных артистов.

Организаторы подчеркнули, что концерты будут проходить в разных жанрах с участием детей из различных музыкальных школ города – не только воспитанников КДК имени Абая.

В прошедшие выходные уже состоялся первый концерт, и он собрал много зрителей. Идею тепло приняли как жители, так и гости Актау, поэтому мы обязательно продолжим проводить такие мини-концерты для горожан, - отметили в КДК имени Абая.

График концертов: даты и время проведения можно будет узнать на официальной странице дома культуры в Instagram.

Напомним, в прошлом году впервые за последние полвека в парке «Акбота» была возрождена танцевальная площадка под открытым небом. Каждую субботу горожане собирались здесь, чтобы насладиться музыкой и провести вечер в танцах. Организатором этого праздника для жителей Актау была Ирина Бисингалиева, которая выиграла грант от НПУ «ЭкоМангистау» для воплощения своей социальной инициативы в рамках конкурса «Гражданский Импульс».

В этом году, по словам руководителя неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилла Осина, возобновлять танцевальные вечера пока не планируют.