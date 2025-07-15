Дочь степей: наездница из Мангистау покорила зрителей аламан-байге в Кокпекти

Хрупкая, но уверенная 19-летняя Айтансык Болтекова из Мангистауской области стала настоящим открытием на этнофестивале «Көркейген өлке – Көкпекті», приняв участие в аламан-байге на дистанции 80 километров, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: стоп-кадр из видео

Необычайное зрелище вызвало восторг публики: в седле – не джигит, а юная девушка, с достоинством и выправкой преодолевающая каждый километр трудной гонки. Выступая на равных с мужчинами, Айтансык не только не уступала, но и уверенно вела своего скакуна, приковывая взгляды зрителей.

Впервые села в седло в 4-5 лет. Мой отец готовил лошадей, и я с детства была рядом. Так и полюбила верховую езду. С 2023 года начала участвовать в соревнованиях. В этом забеге соперники были очень сильные, но для меня главное – опыт и поддержка зрителей. Я чувствовала ее на протяжении всей дистанции, - говорит Айтансык Болтекова.

Видео с её выступлением моментально разошлись по социальным сетям. В комментариях – десятки слов восхищения. Люди пишут, что именно такие девушки – будущая гордость нации. Тонкая, сосредоточенная, с твёрдым взглядом и любовью к родной земле – Айтансык стала символом того, каким сильным и светлым может быть новое поколение казахстанцев.

Организаторы этнофестиваля признались: редко кто вызывал такой отклик в сердцах зрителей. Смелость юной наездницы, её уважение к традиции и личная харизма стали настоящим украшением соревнования.

На днях в живописной долине Кокпекти у подножия Толагая в Восточно-Казахстанской области прошёл яркий этнофестиваль. Мероприятие было посвящено 180-летнему юбилею Абая Кунанбаева и стало праздником национального духа, спорта и культуры.

Фестиваль объединил жителей и гостей региона, напомнив о богатстве казахских традиций. Центральным событием стала зрелищная аламан-байге – скачка на выносливость протяжённостью 80 километров. На старт вышли 64 скакуна из разных уголков страны. Участники стартовали ранним утром из района Аксуат, и уже к девяти часам утра зрители встречали первых финишировавших.