18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
543.24
619.89
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.08.2025, 17:55

Культурные и памятные объекты Мангистау внесли в номинацию ЮНЕСКО

Культура 0 775 Ольга Максимова

Подземные мечети, расположенные в Тупкараганском районе, попали в номинацию в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, еще дну номинацию планируют подать в сентябре, передает Lada.kz.

Мечеть Шакпак-ата. Фото: advantour.com
Мечеть Шакпак-ата. Фото: advantour.com

В списке всемирного наследия ЮНЕСКО значатся 10 объектов культурного наследия страны. Как сообщили в Министерстве культуры и информации РК, в этом году в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО внесены две новые номинации.

Первая — индивидуальная номинация «Скальные мечети полуострова Мангистау», включающая пять подземных мечетей: Бекет-ата, Караман-ата, Шопан-ата, Шакпак-ата и Султан-эпе. Вторая - транснациональная номинация «Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор», разработанная совместно с Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, включающая шесть городищ: Отырар, Сауран, Ясы, Сыганак, Жанкент и памятники Жетыасарского оазиса.

Параллельно ведется подготовка серии транснациональных номинаций «Шелковый Путь: Каспийско-Волжский коридор» совместно с Азербайджаном, Туркменистаном, Ираном и Российской Федерацией.

Также в мае началась подготовка смешанной номинации культурного и природного наследия «Устюрт: природный ландшафт и охотничьи ловушки» с привлечением международных экспертов. В сентябре планируется подача номинационного досье в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Разработан проект Комплексного плана по сохранению материального и нематериального наследия, который проходит согласование с государственными и местными исполнительными органами. Ведется работа по внесению поправок в законодательство, направленных на предотвращение незаконных археологических работ и обеспечение сохранности культурного наследия», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.

В Казахстане зарегистрировано более 25 тысяч объектов историко-культурного наследия. В перечень памятников истории и культуры республиканского значения включены 265 объектов, около 12 тысяч имеют статус памятников местного значения.

2
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…