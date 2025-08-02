Культурные и памятные объекты Мангистау внесли в номинацию ЮНЕСКО

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Подземные мечети, расположенные в Тупкараганском районе, попали в номинацию в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, еще дну номинацию планируют подать в сентябре, передает Lada.kz .

Мечеть Шакпак-ата. Фото: advantour.com

В списке всемирного наследия ЮНЕСКО значатся 10 объектов культурного наследия страны. Как сообщили в Министерстве культуры и информации РК, в этом году в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО внесены две новые номинации.

Первая — индивидуальная номинация «Скальные мечети полуострова Мангистау», включающая пять подземных мечетей: Бекет-ата, Караман-ата, Шопан-ата, Шакпак-ата и Султан-эпе. Вторая - транснациональная номинация «Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор», разработанная совместно с Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, включающая шесть городищ: Отырар, Сауран, Ясы, Сыганак, Жанкент и памятники Жетыасарского оазиса.

Параллельно ведется подготовка серии транснациональных номинаций «Шелковый Путь: Каспийско-Волжский коридор» совместно с Азербайджаном, Туркменистаном, Ираном и Российской Федерацией.

Также в мае началась подготовка смешанной номинации культурного и природного наследия «Устюрт: природный ландшафт и охотничьи ловушки» с привлечением международных экспертов. В сентябре планируется подача номинационного досье в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Разработан проект Комплексного плана по сохранению материального и нематериального наследия, который проходит согласование с государственными и местными исполнительными органами. Ведется работа по внесению поправок в законодательство, направленных на предотвращение незаконных археологических работ и обеспечение сохранности культурного наследия», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.

В Казахстане зарегистрировано более 25 тысяч объектов историко-культурного наследия. В перечень памятников истории и культуры республиканского значения включены 265 объектов, около 12 тысяч имеют статус памятников местного значения.