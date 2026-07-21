Вопрос включения скальных мечетей Мангистау в список ЮНЕСКО решится совсем скоро

В Пусане начала свою работу 48-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в ходе которой рассмотрят заявку Казахстана на включение скальных мечетей Мангистауской области в одноименный список, передает Lada.kz .

Некрополь Султан Епе. Фото Г. Садыровой

В городе Пусане (Южная Корея) 19 июля начала свою работу 48-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая продлится до 29 июля, сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.

Сессия объединила порядка 3 тысяч участников из 196 государств-членов Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, а также представителей международных организаций и экспертного сообщества.

В ходе заседания Комитет Всемирного наследия рассмотрит 30 новых заявок на включение в Список всемирного наследия, а также 147 отчетов о состоянии сохранности объектов. В том числе ожидается рассмотрение казахстанской номинации «Скальные мечети Мангистау и связанные с ним сакральные объекты».

Делегация Казахстана принимает активное участие в работе сессии на правах члена Комитета Всемирного наследия.

Напомним, культурные и памятные объекты Мангистау внесли в номинацию ЮНЕСКО в 2025 году.