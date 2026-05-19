В Тупкараганском районе неизвестный испортил скальную мечеть

Неизвестные установили пластиковые окна в скальной мечети Капам ата, которая расположена в Тупкараганском районе. Инициатора изменения облика объекта ищут, чтобы заставить демонтировать пластик. Об это сообщили в управлении культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области

Скальная мечеть Капам ата, расположенная в Тупкараганском районе и включенная в предварительный список объектов историко-культурного наследия, находится в 22 километрах к северо-западу от села Таучик и датируется XIX веком. Мечеть является подземным культовым сооружением, связанным с суфийскими и традиционными религиозными практиками региона XIX века. Объект был создан путем вырубки в мягкой горной породе и расположен в открытой пустынно-степной местности на участке отвесной скалы.

Для определения историко-культурной значимости и степени сохранности объекта, а также для его последующего взятия под государственную охрану местного значения, 2 июля 2025 года провели экспертизу. Согласно ее заключению, объект обладает историко-культурной ценностью. На тот момент мечеть находилась в своем первоначальном состоянии, однако спустя полгода неизвестными был кардинально изменен облик объекта.

Одно из скальных углублений было заложено кирпичом, поставлены окна и дверь из пластика. Факт вандализма обнаружили в декабре 2025 года. Как сообщают власти, историко-культурному памятнику был нанесен значительный ущерб.

В акимат Тупкараганского района, а также в отдел полиции направлены письма о выявленном правонарушении. Объект не приведен в первоначальное состояние, и сделать это планируют за счет того, кто его испортил (согласно статье 244 Гражданского кодекса РК). Однако выявить этого человека не удалось до сих пор, и «стеклопакет» остается на месте.

Если нарушителя удастся найти, то ему также грозит штраф в соответствии со статьей 145 КоАП РК (Нарушение законодательства РК об охране и использовании объектов историко-культурного наследия) в размере от 10 до 200 МРП (от 43 250 до 865 000 тенге).