Температура воды в Каспийском море
19.05.2026, 18:07

В Тупкараганском районе неизвестный испортил скальную мечеть

Культура 0 2 472 Ольга Максимова

Неизвестные установили пластиковые окна в скальной мечети Капам ата, которая расположена в Тупкараганском районе. Инициатора изменения облика объекта ищут, чтобы заставить демонтировать пластик. Об это сообщили в управлении культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области
Скальная мечеть Капам ата, расположенная в Тупкараганском районе и включенная в предварительный список объектов историко-культурного наследия, находится в 22 километрах к северо-западу от села Таучик и датируется XIX веком. Мечеть является подземным культовым сооружением, связанным с суфийскими и традиционными религиозными практиками региона XIX века. Объект был создан путем вырубки в мягкой горной породе и расположен в открытой пустынно-степной местности на участке отвесной скалы.  

Для определения историко-культурной значимости и степени сохранности объекта, а также для его последующего взятия под государственную охрану местного значения, 2 июля 2025 года провели экспертизу. Согласно ее заключению, объект обладает историко-культурной ценностью. На тот момент мечеть находилась в своем первоначальном состоянии, однако спустя полгода неизвестными был кардинально изменен облик объекта.

Одно из скальных углублений было заложено кирпичом, поставлены окна и дверь из пластика. Факт вандализма обнаружили в декабре 2025 года. Как сообщают власти, историко-культурному памятнику был нанесен значительный ущерб.  

В акимат Тупкараганского района, а также в отдел полиции направлены письма о выявленном правонарушении. Объект не приведен в первоначальное состояние, и сделать это планируют за счет того, кто его испортил (согласно статье 244 Гражданского кодекса РК). Однако выявить этого человека не удалось до сих пор, и «стеклопакет» остается на месте. 

Если нарушителя удастся найти, то ему также грозит штраф  в соответствии со статьей 145 КоАП РК (Нарушение законодательства РК об охране и использовании объектов историко-культурного наследия) в размере от 10 до 200 МРП (от 43 250 до 865 000 тенге).

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь