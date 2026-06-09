Тайна пластиковых окон Капам ата: скальной мечети в Мангистау вернули первозданный вид

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Как рассказал аким села Таучик Нуржан Бактыбаев, стеклопакет был демонтирован.

Видеозапись актуального облика скальной мечети Капам ата появилась в социальных сетях.

Между тем некоторые жители были бы не против, чтобы объект утратил свой уникальный вид ради удобства паломников — мол, те приезжают туда зимой, и для их комфорта необходима защита от стужи и ветра.

Однако такой апгрейд нивелирует ценность объекта как историко-культурного памятника. По заявлению Мангистауского акимата, решается вопрос его включения в перечень объектов, подлежащих государственной охране местного значения. Для этого прошлым летом была проведена экспертиза, которая подтвердила историко-культурную ценность мечети. Но уже к декабрю там появились пластиковые окна и двери.

Власти расценили «ремонт» мечети как акт вандализма. Виновнику грозил штраф в соответствии со статьёй 145 КоАП РК («Нарушение законодательства РК об охране и использовании объектов историко-культурного наследия») в размере от 10 до 200 МРП (от 43 250 до 865 000 тенге).

Кто же всё-таки установил окна и дверь? Вероятно, некий местный житель сделал это из благих побуждений, а после поднявшегося резонанса, с молчаливого согласия местных властей, демонтировал новодел. В акиматах же трёх уровней — областном, районном и сельском — заверяют, что не знают, кто это сделал.

Напомним, вид скальной мечети Капам ата шокировал казахстанцев.